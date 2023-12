Back to the 90’s met de dansworkout ‘clipdance’ van ARC dance+ Academy

Agnieszka ‘Agi’ Romek (43) richtte in Kortrijk een dansacademie voor volwassenen op in OC Groeningeheem, waar je vanaf 30+ (opnieuw) kan beginnen met dansen. Elke maandagavond lanceert ze een nieuwe dansworkout: clipdance 90’s. “We leren opnieuw de dansroutines uit de jaren ‘90. Fun verzekerd en een super goede workout!”

Agi studeerde af aan de balletacademie in Polen. Toen ze danste bij de Belgische choreografe Isabelle Beernaert leerde ze haar man kennen. Intussen woont ze hier al 22 jaar en heeft ze drie kinderen. “In de ARC dance+ Academy word je als 30-plusser niet geconfronteerd met volwassenen van 18 jaar of twintigers. Zonder de drukte van een show op het einde van het jaar met alle kleinste en jeugdklassen”, legt Agi uit. “We hebben ballet voor iedereen die ballet eerder gedaan heeft en voor beginners. De Academy biedt ook Latin solo aan, momenteel zijn we bezig met een initiatie flamenco. Daarnaast hebben we burlesk workouts, een echte hit, en wall pilates.”

“Fun fun fun, who doesn’t like back to the 90’s parties? Nu kunnen dertigers, veertigers, vijftigers … er tenminste één uurtje elke week op maandag van genieten”

Sinds maandag 11 december komt er een nieuwe workoutles in ARC dance+ Academy in de Passionistenlaan. “Met clipdance 90’s dansen we alle dansroutines uit de jaren ‘90 opnieuw of leer ik die helemaal voor de eerste keer aan. Fun fun fun, who doesn’t like back to the 90’s parties? Nu kunnen dertigers, veertigers, vijftigers … er tenminste één uurtje elke week op maandag van genieten. Het is een buitengewone dansworkout omdat deze rechtstreeks uit de jaren komt waarin clipdance dé trend was en de muziekscene het epicentrum werd van meidenbands en boybands, en elke soloartiest die een band achter zich had. Wie van ons die van dansen hield, wilde niet op het podium staan met Jennifer Lopez, Spice Girls, Backstreet Boys, Britney Spears of Michael Jackson? Tijdens deze cursus brengen we de routines weer in herinnering en voelen we opnieuw de sfeer.”