Axel De Jonckheere (TTC Woudpalet) pakt Vlaamse titel Heren C: “0-9-achterstand in halve finale nog opgehaald”

Dat TTC Woudpalet heel wat talent in huis heeft, werd afgelopen weekend op het VK nog maar eens duidelijk. Bij de Heren C trok Ardooienaar Axel De Jonckheere (18) van Woudpalet aan het langste eind.

Vier jaar na zijn Vlaamse titel bij de Heren D mag Axel De Jonckheere zich nu dus ook Vlaams kampioen bij de Heren C noemen. “Gezien de sterke bezetting had ik dit niet meteen verwacht, maar dit voelt natuurlijk super. Zeker als je naar het spannende tornooiverloop kijkt”, klinkt het bij Axel. “In mijn poule kende ik weinig problemen en won ik drie keer met 3-0-cijfers, maar van de achtste finales tot de halve finale won ik telkens nipt met 3-2.”

“In de achtste finale kon ik zelfs een 0-2-achterstand ombuigen en in de kwartfinale moest ik vier matchpunten wegwerken. In de halve finale stond ik in de beslissende set 0-9 achter en kon ik nog met 12-10 winnen. De finale was een West-Vlaams onderonsje met Birger Marteel van TTC Oostduinkerke. In de finale voelde ik me de sterkste en kon ik met 3-1-cijfers de Vlaamse titel naar me toetrekken.”

Weinig progressiemarge

De 18-jarige Ardooienaar begon als vijfjarige met tafeltennis bij TTC Paletje Roeselare. “Daar heb ik elke ploeg doorlopen, tot ik op een punt kwam dat ik nog weinig progressiemarge had. Vandaar de beslissing om een stapje hogerop te zetten en voor Woudpalet te gaan spelen. Ik kende daar al een aantal mensen en de sportieve ambities sluiten goed aan bij mijn ambities. Het is bovendien een club waar er een warme sfeer heerst.”

Axel speelt in het A-team van Woudpalet. “We staan momenteel achtste in de stand op twaalf ploegen. De laatste twee degraderen en de tiende moet barragematchen spelen. We staan vier punten boven de tiende plaats en het is onze ambitie om in landelijke te blijven. Ik heb er vertrouwen in dat dit wel zal lukken.”

“Als speler zou ik mezelf als een allrounder omschrijven. Hierdoor kan ik mijn spel gemakkelijker aanpassen aan de tegenstander. Als ik het tegen een offensieve speler opneem, kan ik wat passiever spelen, maar ik kan ook vlot de switch maken naar offensief spel wanneer dat nodig blijkt. Tegen een verdedigende speler kan ik dan weer moeiteloos heel aanvallend spelen. Ook mijn doorzettingsvermogen is een kwaliteit. Ik geef immers nooit op want een set is pas gedaan als de tegenstander 11 punten heeft en een match is pas voorbij wanneer er drie sets zijn gewonnen.”

“Mijn werkpuntjes liggen vooral in het verbeteren van mijn slagen”, analyseert de eerstejaarsstudent sport en bewegen aan Howest Brugge. “Ik moet werken aan een krachtigere topspin met meer effect en meer snelheid, zowel in de forehand als de backhand. Ook mijn service kan nog beter. Ik ben er dan ook van overtuigd dat ik de komende vijf jaar nog veel progressie kan maken en train daarom twee keer per week.”

Toekomst

Op langere termijn hoopt Axel, die momenteel een C0-ranking heeft, nog twee tot drie klassementen te stijgen. “Een B4 tot B2-niveau zou mooi zijn. Daarnaast wil ik op een constant niveau in tweede nationale spelen. Misschien op termijn zelfs een paar seizoenen in eerste nationale, maar eerst even kijken hoe het gaat in landelijke en daarna tweede nationale. Mijn absolute droom? Een provinciale titel bij de Heren B, de hoogste reeks in de provincie. Erg moeilijk, maar zeg nooit nooit.” (SB)