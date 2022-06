Avonturier Matthieu Bonne zit weer op de fiets… en haspelt training af van 402 kilometer

Bredenaar Matthieu Bonne – de man van acht triatlons in acht dagen tijd – heeft duidelijk de trainingen hervat. Hij postte op Strava een trainingssessie van…. 402 kilometer.

Matthieu Bonne (28) is een avonturier en extreem sporter pur sang. De redder in het Brugse LAGO-zwembad maakte furore als Kanaalzwemmer en alpinist, dook ook op in het tv-programma Kamp Waes en in mei werkte hij op de Canarische eilanden in acht dagen tijd evenveel triatlons af. Bijna 31 kilometer zwemmen, meer dan 1.440 kilometer fietsen en een maar liefst 338 kilometer lopen, daar slaagde hij in.

Hij rondde half mei die opdracht af, een maand later deelde hij opnieuw een training op Strava. En Bonne zou Bonne niet zijn als het weer niet om een serieus trainingstochtje ging. Hij wou zaterdag – de warmste 18 juni ooit – allicht de grootste hitte wat voor zijn en startte al om 5.31 uur. Uiteindelijk zou hij een tocht maken die hem tot in Frankrijk leidde. Hij klokte af op 402 kilometer en net geen 3.000 hoogtemeters.