Avo Tack (20) is Belgisch kampioen motorcross

Avo Tack mag zichzelf Belgisch kampioen noemen in de motorcross. De laatste wedstrijd van het BK vond plaats in Pamel, waar Avo al een mooie voorsprong had en de titel veilig kon stellen.

“In het begin van het seizoen had ik dit niet verwacht, maar naarmate het seizoen vorderde begon ik er wel meer en meer in te geloven”, opent de 20-jarige Avo Tack uit Ingelmunster, die Belgisch kampioen werd in de categorie Internationalen 250cc. “Ik voel vooral trots en dankbaarheid. Trots op mezelf en vooral dankbaar dat ik mijn papa, die er toch immens veel tijd insteekt, kan bedanken. Het doet vooral deugd om mensen die in mij geloven, van familie tot vrienden en sponsors, trots te kunnen maken en hen blij te zien. Ik wil vooral benadrukken dat ondanks ík kampioen ben, dat heel veel mensen mij hier toch in gesteund hebben. Mijn papa, mama, broer, vriendin en sponsors hebben meer dan een groot aandeel in mijn ‘succes’.”

Voortdurend tweede

“In het begin van het seizoen stond ik voortdurend tweede, maar naarmate het seizoen vorderde, begon ik beter en beter te rijden, waardoor ik in Pamel met een voorsprong van 27 punten aan het weekend begon en daar kon ik dan de titel veilig stellen. De dagen ervoor had het geregend, maar eigenlijk lag het circuit perfect. Door het mooie circuit waren er veel gastrijders en dus een druk gevulde reeks”, zegt Tack. “Ik studeer handelswetenschappen aan UGent, maar daar houdt de kalender natuurlijk geen rekening mee. Aanvankelijk was het kampioenschap eigenlijk geen doel, want ik dacht dat ik geen tijd zou hebben in de examenperiode om de wedstrijden voor het BK in die periode mee te doen. Uiteindelijk viel mijn examenschema toch nog mee en kon ik de wedstrijd in Tielt meerijden én winnen, waardoor ik in het kampioenschap opschoof. Dat ik niet het doel had om kampioen te worden nam wel zeker niets van de motivatie weg. Want kampioenschap of niet, ik wil altijd mijn beste prestatie leveren op zondag.”

“Nu rijd ik nog een paar wedstrijden puur voor het plezier als off-season. Ik kijk vooral opnieuw uit naar volgend jaar bij de internationalen 250cc, waar ik mijn titel wil verdedigen”, besluit de kersverse kampioen. (RV)