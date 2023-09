Avelgemnaar Bodgi T’Joens neemt deel aan Belgisch kampioenschap skaten: “Een podiumplaats zou mooi zijn”

Op 16 september neemt Bodgi T’Joens deel aan het Belgisch Kampioenschap skaten in Antwerpen. De Avelgemnaar trekt met ambitie richting Park Spoor Noord.

Belgian Skateboard Association organiseert over twee weken het BK Skateboarden. De 16-jarige Bodgi T’Joens kijkt met argusogen uit naar dé wedstrijd van het jaar. Bodgi is momenteel in heel goeie doen en rijgt de zeges aan elkaar. “De jongste weken laten alvast het beste verhopen”, steekt de talentvolle skater van wal.

Gezonde stress

“Met zeges in Torhout, Oudenaarde en Brussel trek ik met heel veel vertrouwen naar het Belgisch Kampioenschap. Maar eerst neem ik volgende week nog deel aan een Skate Contest in Gent op het grootste skatepark van de Benelux. Dit zijn wedstrijden die mij vooral gezonde stress bezorgen. Het Belgisch Kampioenschap is andere koek. Daar gaat de stressmeter meer de hoogte in.”

“In 2018 pakte ik zilver op het BK bij de U13. In 2021 behaalde ik hetzelfde eremetaal bij de U16. Nu kom ik voor het eerst bij de +16 uit. Een top drie plaats zou heel mooi zijn. Elk jaar kom je daar andere tegenstanders tegen. Het afgelopen jaar heb ik heel wat nieuwe tricks geleerd. Die vind ik terug op sociale media en ik probeer die dan uit. De ene al beter dan de andere (lacht). Zelf probeer ik ook nieuwigheden uit. Een trainer heb ik niet. Dat bezorgt mij alleen maar extra stress.”

“De jury beoordeelt vooral op snelheid, de moeilijkheidsgraad van de tricks en het landen. Ik kreeg de skatemicrobe mee van mijn vader Ranijt. Hij zette mij voor het eerst op een plank op mijn tiende.”

Frituur

“Ik train tot 24 uren, goed voor 5 keer per week. Na school trek ik vaak naar het skatepark. Dit jaar ga ik studeren aan Rhizo Hotelschool in Kortrijk. Ik droom er stiekem van een eigen frituur te beginnen in Avelgem of Zwevegem, dichtbij huis. Een eethuisje uitbaten waar je een biefstuk of spaghetti kan eten, zelfbereide gerechten, dat lijkt me heel leuk”, besluit Bodgi T’Joens. (ELD)