Aurelio Zutterman pakt zilver op BK tafeltennis: “Een drive om nog beter te doen”

In Knokke-Heist werd onlangs het Belgisch kampioenschap tafeltennis voor A-spelers betwist, en voor G-sporters. In die Belgian Masters A TT Handisport, in de categorie zittend of bij de rolstoelgebruikers, was er een mooie tweede plaats voor Aurelio Zutterman uit Beernem, als lid van TTC Torhout.

Aurelio Zutterman begon aan het BK als zesde op de nationale ranking. Hij verloor in de finale van Bart Brands met 3-1 (8-11, 11-8, 11-6 en 11-7).

“Ik heb al bij al een goed tornooi achter de rug. Ik ging voluit voor een derde plaats en werd zelfs tweede. Dit geeft mij de drive om nog beter te doen. Ik kijk nu al uit naar volgend jaar. En wie weet, misschien kan ik ooit een speler als Bart kloppen, ook al blijft hij wellicht voor de komende jaren de favoriet”, zegt Aurelio.

In vergelijking met tafeltennis voor valide spelers is er voor de rolstoelgebruikers een kleine aanpassing in het reglement: bij de opslag mag de bal niet terugkeren naar het net, en niet langs de zijkant van de tafel wegdraaien. “De fairplay is om ook laag te spelen, want hoge ballen, daar kunnen wij niet goed aan. Maar iedereen wil winnen en dan zijn soms alle middelen goed”, meent Aurelio.

Bij valide spelers

Aurelio werkt als bediende bij AGC Seapane in Zeebrugge. Hij begon als valide speler bij TTC Topspin in Beernem. Nadat hij wat was gaan sukkelen met de gezondheid en in een rolstoel terechtkwam, verhuisde hij naar TTC Torhout, waar hij bij de valide spelers met een klassement C4 uitkomt in de eerste ploeg in tweede provinciale B. “Ondertussen speel ik er een drietal jaar, en dat lukt fantastisch. Ik blijf de ambitie hebben om ooit Belgisch kampioen te worden.” (ACR)