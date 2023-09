Aurelie (16) mag naar WK Darts in Denemarken: “Toch train ik niet vaak”

Voor de 16-jarige Aurelie D’hondt uit de Oostrozebekestraat in Ingelmunster gaat een droom in vervulling. Op maandag 25 september mag ze afreizen naar Denemarken om er deel te nemen aan het WK Darts met de Belgische ploeg.

Aurelie D’hondt (16) zit in het zesde jaar handelswetenschappen op de Prizma-campus in Izegem. “Het is de bedoeling om daarna de studies voor medische secretaresse aan te vangen.” Naast darten heeft ze nog een tweede hobby: turnen bij De Salto’s. Daarnaast is ze ook een stukje vinkenier, een hobby die ze samen met haar vader Geert beoefend. “Ik heb mijn eigen vogels, Jefke en Jerome, en waarmee ik geregeld naar de zangwedstrijden ga met mijn vader. Wanneer ik mee ga, mag ik rekenen op het prijzengeld dat hij binnenhaalt met zijn vinken.”

Familiesport

“Darten is bij ons een familiesport. Zowel mijn ouders als mijn 21-jarige zus Emilie zitten in de dartssport. Ik ben er pas mee gestart in mei 2022. In mijn allereerste tornooi eindigde ik meteen op de eerste plaats en dat zonder enige voorbereiding. Ik vond het zo leuk dat ik meteen ben beginnen oefenen en nu wordt er met de familie elk weekend minstens één tornooi afgewerkt. Dat brengt ons al snel naar plekken als Brugge, Schoten of Antwerpen, want we pikken nu alleen de grote tornooien mee. Zelf zijn we lid van de Vlasschuurpikkers in Zulte.”

“Tijdens de Belgische kwalificatietornooien werd ik opgemerkt door mijn goede resultaten. Meestal speel ik in de jeugdcategorieën, maar als er te weinig jeugd is ingeschreven speel ik gewoon bij de dames. Zelfs in die categorie behoor ik meestal bij de finalisten. Het komt vaak voor dat ik de finale speel tegen mijn zus Emilie, die ook een heel knappe speelster is.”

Haar goede resultaten behaalt Aurelie niet per se door veel oefening. “Darten is voor mij ontspanning. Ik oefen hooguit een half uurtje per dag, want voorlopig is het alleen maar een hobby. Ik sluit echter niet uit dat ik ooit prof zou worden, mocht het goed lopen in de internationale tornooien.”

Wereldkampioenschap

“Op 25 september start het wereldkampioenschap darten in Denemarken, waaraan ik mag deelnemen met de Belgische ploeg. Er zijn twee speelster uit de jeugd en vier dames geselecteerd. Het tornooi duurt een volle week en ik zal minstens drie keer aan de bak moeten. We reizen erheen per vliegtuig en alles wordt betaald door de nationale bond. Of ik met een trainer werk? Nee. Papa Geert is mijn voorbeeld, maar ik luister niet genoeg naar hem”, lacht Aurelie. “Ook mijn tante Gina D’hondt en nonkel Didier Devuyst zijn geselecteerd voor het WK. Het wordt een fantastische ervaring.”

“Momenteel laat ik alles op mij afkomen. Het zou tof zijn mocht ik het ver schoppen in de dartswereld, maar dan zal er wellicht veel meer moeten getraind worden. Nu is het voor mij echt maar een hobby. Het staat nu al vast dat ik volgend jaar zeker deelneem aan het internationaal jeugdtornooi in Oostende. Die internationale wedstrijden zijn leuk, want ze brengen me in contact met nog veel betere speelsters en ik leer er altijd toffe mensen kennen.”