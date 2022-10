Auke Talpe (12) uit Komen-ten-Brielen wint BK voltige

Auke Talpe (12) uit Komen-ten-Brielen won het BK voltige. Haar eerste deelname aan een Belgisch kampioenschap werd meteen een schot in de roos. Haar trainster Lauren Vanlerberghe uit Roeselare werd al voor de elfde keer op rij Belgisch kampioen. Twee vliegen in één klap dus.

“Twee weken voor het BK had ik tijdens een les met mijn trainster Lauren een ingeving om net als de wereldkampioene Manon Moutinho een zijwaartse flik als afsprong te proberen”, vertelt Auke heel enthousiast. “Manon is de enige die deze risicovolle afsprong ooit gedaan heeft. Lauren zei dat ik dat kan en we probeerden het dus.”

“En zo kwam mijn nieuwe afsprong. Ik keek zo hard uit naar mijn eerste BK om zowel mijn nieuwe voltigepak, mijn nieuwe liedje als mijn aangepaste kür te tonen met zijwaartse flik. Ik was zo nerveus maar met de hulp van mijn trainster Lauren kwam alles goed. Ik ben dan ook heel trots op mijn titel ‘Belgisch Kampioen Children 2*’, het motiveert mij alleen maar om verder te gaan.”

Opgegroeid met paarden

Auke is de dochter van Jurgen Talpe en Stephanie Dewitte en groeide op tussen de paarden. Het begon met opa Roger die met paard en koets begon te mennen en het Vlaams Paard in 1993 vanuit de States naar ons land terugbracht. De komst van de eerste Vlaamse hengst Northfork Duke naar Europa was historisch. Na meer dan een eeuw verdwenen te zijn, kwam immers op deze manier het Vlaams Paard weer naar zijn land van herkomst. Zoon Jurgen trad in de voetsporen van zijn vader en werd de Stal Talpe aan de Hoge Bossen een begrip als paardenfokkerij en hengstenhouderij.

Auke Talpe trok naar vrije basisschool De Graankorrel in het naburige Kruiseke. Op de campus 3 hofsteden in Kortrijk volgt ze nu de richting Sport. Sedert het tweede kleuter gaat ze turnen en doet competitie tumbling B niveau bij Go4Gym in Wevelgem onder begeleiding van Kim Vanhauwaert. “Twee jaar geleden werd ik provinciaal kampioen tumbling C niveau en behaalde voldoende selectiepunten voor het Vlaams kampioenschap maar door Corona werden alle wedstrijden afgelast.”

Voltige trainster worden

Auke was acht jaar toen ze zich inschreef bij voltigeclub Conrad & Lauren in Dadizele. Ze Kreeg dit jaar voldoende selectiepunten om deel te nemen aan internationale wedstrijden. “Tijdens mijn eerste internationale voltige wedstrijd in het Azelhof in Lier eindigde ik tweede”, blikt Auke terug.

“Voltige doe ik met mijn eigen pony Sabino, alias Bo. Ras, een ruin van twaalf jaar. Ik doe voltige op shows en demonstraties met onze eigen Vlaamse paarden. Ik hoop om later net als mijn trainster Lauren voltige trainster te worden en om ook ooit deel te mogen nemen aan een Europees of wereld kampioenschap.” (EDB)