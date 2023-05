Atletiek Zuid West promoveert: “Een collectief sterke prestatie”

Atletiek Zuid West promoveert na een knappe tweede plaats naar ere-afdeling VAL. Tijdens het weekend van 13 en 14 mei organiseert de club in Zwevegem de Beker van Vlaanderen voor pupillen en miniemen.

Voor het eerst stond de nieuwe formule waarbij heren en dames samen hun interclubwedstrijd afwerkten op de kalender in eerste landelijke. “Doordat het voor het eerst een mix was, wisten we niet goed wat we er moesten van verwachten”, vertelt Filip Bossuyt van AZW. “De rangschikking van voorgaande jaren werd zo flink door elkaar geschud, maar met resultaat. De dames sloten deze interclub zelfs winnend af. Een combinatie van de concurrentie en omdat we zo goed als compleet waren. Bij de heren misten we Hans Omey die afhaakte. Met hem zaten we wellicht dicht bij de zege.”

Ontgoochelend

“Vertrouwde waarden presteerden zoals gewoonlijk goed. Michiel Vanhuysse won de 1.500 meter. Ook Emile Verdonck deed dat in het hoogspringen, net als Viktor Leenaert op de 800 meter. Het gemengd 4×400 meter team snelde naar een mooie tweede plaats. We wonnen onze reeks, maar in de andere reeks was er een team sneller, spijtig. Er vielen ook enkele leuke verrassingen te noteren. Eerstejaars cadet Julie Mulier werd derde in haar eerste 800 meter ooit. Haar chrono van 2’19”82 mocht dan ook gezien zijn. Emma D’haene verpulverde haar persoonlijk record op de 1.500 meter met maar liefst 7 seconden. Haar nieuwe toptijd is 4’30”93, goed voor een tweede plaats. Ook Maaike Vander Cruyssen steekt momenteel in een bloedvorm. Op de 400 meter knabbelde ze opnieuw 80 honderdsten van haar besttijd af. Haar 58”00 was goed voor een tweede plaats.”

Dit weekend is de jeugd aan zet. De pupillen en miniemen moeten in hun Beker van Vlaanderen aan de slag in Zwevegem, de thuishaven van AZW. “Ook zij zullen voor het eerst als gemengd team aan het werk te zien zijn zaterdag”, gaat Filip verder. “Daar zijn we niet zo gelukkig mee. Voor kleinere clubs is het heel moeilijk om te scoren. Meedoen voor de winst zal er nu wellicht niet inzitten. Een beetje ontgoochelend. Het zal al een succes zijn als we ons plaatsen voor de finale. De jongens zijn dit jaar sterker collectief dan de meisjes. Er is ook een gewijzigde formule waardoor er maar twee in plaats van drie namen per discipline mogen inschrijven. Ook voor ons als organisatoren is het niet gemakkelijk. De inschrijvingen lopen nog tot zaterdagavond middernacht. De cadetten en scholieren moeten aan de slag in Deinze. Ook daar een gemengde ploeg, maar dat was vorig jaar ook al zo. We hebben een degelijke ploeg, een volledige ploeg, die moet instaat zijn rustig mee te draaien. Tibo Rotsaert, die de ploegen samenstelde, deed een schitterende job.” (ELD)