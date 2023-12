Arthur De Sloover uit Kortrijk opgenomen bij 19-koppige selectie voor olympisch kwalificatietoernooi

De coach van de Red Lions, Michel van den Heuvel, heeft zaterdag een selectie met negentien namen bekendgemaakt voor het olympisch kwalificatietoernooi in het Spaanse Valencia. Dat vindt plaats van 13 tot 21 januari 2024. Arthur De Sloover uit Kortrijk is er ook in opgenomen.

Van de 22-koppige selectie die eerder deze maand het Five Nations Tournament in Valencia won, vallen doelman Simon Vandenbroucke en aanvallers Nicolas de Kerpel en Cédric Charlier af. Aangezien enkele spelers met blessures kampen, zijn voorlopig negentien in plaats van achttien namen weerhouden. Eén speler wordt nog van de lijst geschrapt voor het vertrek naar Valencia, volgende week zondag. Tom Boon, die afgelopen zomer ontbrak in de EK-selectie, behoort tot de negentien geselecteerde spelers.

De Red Lions (FIH 2), de regerende olympische kampioenen, spelen in de groepsfase van het kwalificatietoernooi in Valencia tegen Ierland (FIH 13), Japan (FIH 15) en Oekraïne (FIH 29). De top twee in elke groep plaatst zich voor de halve finales van het kwalificatietoernooi. De twee finalisten mogen hun tickets voor Parijs boeken, net als de winnaar van de troostfinale.

Naast gastland Frankrijk zijn Nederland, Australië, Argentinië, Zuid-Afrika en India dankzij winst in hun continentaal kampioenschap al zeker van deelname aan het olympisch hockeytoernooi bij de mannen.