Arthur De Sloover plaatst zich met Red Lions voor halve finales op WK hockey na winst tegen Nieuw-Zeeland

De Belgische nationale mannenhockeyploeg (FIH 2) – met Kortrijkzaan Arthur De Sloover – heeft zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van het WK hockey in India. In het Kalinga Stadium in Bhubaneswar haalden de Red Lions het in de kwartfinales met 2-0 (rust: 2-0) van Nieuw-Zeeland (FIH 11).

Bij de laatste vier nemen de titelverdedigers het op tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Zuid-Korea. Aan de overzijde van de tabel is Australië, de nummer een van de wereld, de eerste halvefinalist. Zij komen bij de laatste vier tegenover Engeland of Duitsland te staan.

Na een eerste helft waarin de Belgen voortdurend de controle hadden, mochten ze met een 2-0 tussenstand de rust in. De doelpunten van de Red Lions waren netjes verdeeld over de twee kwarten. Na tien minuten had topschutter Tom Boon – bij afwezigheid van de geblesseerde Alexander Hendrickx – van op strafcorner de score geopend en dat was een deugddoend doelpunt voor de Belgen, die in de groepsfase weinig trefzeker waren geweest op stilstaande fases. Het tweede kwart was nog maar net op gang gefloten toen Florent Van Aubel er reeds 2-0 van maakte. Nadien misten beide landen nog een strafcorner en de Belgen misten ook nog enkele kansen, waardoor de score ook hoger had kunnen oplopen. De 2-0 tussenstand gaf – ondanks het overwicht – nog geen zekerheid over de overwinning.

Die kwam er ook niet in het derde kwart. De Belgen gingen op zoek naar het verlossende derde doelpunt, maar Tom Boon miste een strafcorner, en De Kerpel en Charlier geraakten eveneens niet voorbij de Nieuw-Zeelandse goalie. Bij een Nieuw-Zeelandse uitbraak via Ross moest doelman Vincent Vanasch dan weer de meubelen redden. In het laatste kwart tikte de klok echter genadeloos in het nadeel van de Nieuw-Zeelanders, doe nog stevig aandrongen maar finaal niet tot scoren kwamen.