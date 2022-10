Arthur De Jonghe samen met Nathan van Steenberghe goed voor brons

Zeiler Arthur De Jonghe uit Knokke-Heist heeft op het Hongaarse Balatonmeer, of in een streek die hij zeer goed kent, samen met Nathan van Steenberghe een bronzen medaille behaald op het Junior EK 49er U23.

De 49er is een tweemans zwaardboot waarop beide opvarenden gebruik maken van een trapeze om de boot overeind te houden. Door het lage gewicht kan er bijzonder snel gevaren worden. Deze klasse had echter nog nooit een internationale wedstrijd in Hongarije. 28 teams uit 13 landen namen aan het Europees kampioenschap deel. Onder hen een Pools team dat vijfde eindigden op de Junior Worlds van dit jaar. Er waren ook enkele sterke teams uit Spanje aanwezig, alsook uit Italië en Israël. Toch waren er dit jaar minder teams in race omdat de club die het EK organiseert, de Balatonfüred Yacht Club (BYC), op het allerlaatste moment het recht kreeg om het om het evenement te organiseren.

Arthur De Jonghe, lid van RBSC, maakt deel uit van het Belgische 49er Olympic Talent Team. Samen met Nathan van Steenberghe zagen zei de eerste dag van het EK meteen uitgesteld wegens te weinig wind. Een oponthoud die het Belgische duo niets in de weg kon leggen, want in hun eerste race finishten ze meteen op een vierde plaats. Tijdens het vervolg van de week bleef het gebrek aan wind de belangrijkste factor. Desondanks bleven de Belgen constant presteren en konden ze de 3de plek vasthouden dankzij een zesde, achtste en een vierde plaats in de laatste drie races.

Hiermee behaalden zij een score van 31 punten, evenveel als een Spaans duo dat tweede werd. Het goud ging naar Polen. Volgens de organiserende club is Arthur De Jonghe goed gekend in Hongaarse zeilkringen. Hij heeft leren zeilen in Hongarije en heeft er tot voor kort deelgenomen aan wedstrijden in Optimist tot 29er. Met zijn dubbele nationaliteit maakte de derde plaats hem de meest succesvolle Hongaarse deelnemer. “Ons doel voor de race was om een goed gemiddelde te zeilen, constant in de top tien te staan, en dat hebben we bereikt. Onze slechtste positie was negende. Het feit dat ik aan het Balatonmeer ben opgegroeid heeft natuurlijk een groot verschil gemaakt, maar ook de noordoostenwind viel ons erg tegen. Ik ben erg trots op onszelf. Het is een bijzondere ervaring om in lokale wateren een EK-medaille te winnen”, aldus Arthur de Jonghe. (ACR).