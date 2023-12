Arne Vanhove naar het EK goalbal in Montenegro

Arne Vanhove uit Sint-Kruis is geselecteerd voor de Belgian Bulls voor deelname aan het Europees kampioenschap goalbal van 9 tot en met 17 december in Podgorica in Montenegro.

Arne Vanhove (40) is in Brugge lid van ViGe Noordzee, aangesloten bij G-sport Vlaanderen. De sportclub met als doelgroep blinden en slechtzienden is erin geslaagd om eind juni 2024 het finaletornooi van de Super European Goalball League naar ons land te halen, met Sport Vlaanderen Blankenberge als locatie. De SEGL wordt ook als de Champions League van goalbal aanzien. Op het komende EK in Montenegro zijn naast Arne ook Justin Verplancke uit Torhout en de Oost-Vlaming Elson Curaj van ViGe Noordzee geselecteerd voor de Belgian Bulls. Men speelt er in de A-divisie in de groepsfase tegen Litouwen, Duitsland, Groot-Brittannië en Griekenland. “Het is niet mijn eerste selectie. Dit was voor mij de Paralympics in Tokyo in 2021.”

nationale ploeg

Zijn internationale carrière begon later dan die van zijn meerlingbroers Bruno en Tom. Die zijn ondertussen met goalbal bij de nationale ploeg gestopt. “Zonder hen voelde het in het begin een beetje onwennig. De nationale ploeg is sindsdien wat ontwricht, want er stopten nog anderen. We deden met jonge, nieuwe spelers in een nieuwe samenstelling ondertussen een tweetal tornooien. Eén ervan was in Berlijn en niet zo goed. We temperen de verwachtingen wat op het EK. Ondertussen hebben we wel al goed getraind. Ons doel is toch een plaats in de kwartfinales. Hiervoor rekenen we vooral op puntengewin tegen Griekenland en Groot-Brittannië. Hiermee zouden we dan ook onze plaats in de A-groep behouden”, aldus Arne, die in navolging van Bruno aanvoerder werd van de Belgian Bulls. “Ik heb mijn broer in die functie vijf jaar goed bezig gezien en daar steek je toch wel wat van op.” (ACR)