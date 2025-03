Arne Van Maele (30) verdedigt België op WK waterskiën

In het weekend van 21 tot 23 maart wil Arne Van Maele (30) schitteren op het wereldkampioenschap Show Waterski in Australië. Hij staat op het water in de discipline Freestyle Jump en in de groepswedstrijd.

Arne is de derde generatie bij de familie Van Maele die het waterskiën op hoog niveau beoefent. Wijlen pépé Robert Van Maele werd op 46-jarige leeftijd Europees kampioen, papa Carlos Van Maele (59) werd tien keer Belgisch kampioen en één keer Europees kampioen. Maar ook mémé Marie-Lou Van Overberghe (88) behaalde mooie resultaten. “Er moest iemand voor de kinderen en onze commerce zorgen, waardoor er voor mij helaas te weinig tijd overbleef om het op hoog niveau te blijven doen”, weet zij mee te geven.

Palmares

Ook Arne kan een mooi palmares voorleggen. Het is voor hem de zesde deelname aan het wereldkampioenschap, met een vierde plaats als beste resultaat. “Ik ben begonnen op mijn vijfde, samen met mijn papa, en heb er zelfs een tijd een professionele loopbaan van kunnen maken. Ik verzorgde waterskishows in binnen- en buitenland. Het is en blijft mijn passie. Samen met het Belgium Waterski Show Team wil ik mooie resultaten te blijven neerzetten.”

Voordeel

Een wereldtitel mee naar België brengen zal voor het team echter moeilijk zijn. “Het Amerikaanse team is altijd zeer sterk, maar we hebben ook een aantal aspecten die in mijn voordeel spelen. Veel skiërs zijn goed in één of twee disciplines, waar ikzelf door de jarenlange ervaring zeer veel disciplines onder de knie heb, waardoor ik individueel altijd een hoge score haal. Zolang ik maar niet val”, zegt Arne Van Maele. Tijdens het WK in Australië krijgt hij de steun van vader Carlos, die als piloot de boot bestuurt. “Doordat ik zelf ook waterskiën beoefend heb weet ik hoe ik de boot moet besturen om Arne en zijn team de kans te geven om een perfecte wedstrijd af te werken. Hopelijk komen we met een titel naar huis”, besluit Carlos. (GST)