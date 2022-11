Arne Deweer (27) maakt Ironmandebuut in het Mexicaanse Cozumel: “Hopelijk verdraag ik de hitte”

Amper drie jaar geleden nam Arne Deweer deel aan zijn eerste triatlon ooit. Dit weekend staat de 27-jarige Westrozebekenaar aan de start van de Ironman van Cozumel. “Ik hoop dat ik tegen de warmte zal kunnen.”

Arne Deweer groeide op in Passendale en woont intussen al even in Westrozebeke. Beroepsmatig is hij aan de slag als technieker bij Scania in Torhout. Het sportverleden van Deweer situeert zich in het zwemmen en voetbal. “Ik was eerst begonnen met zwemmen, maar heb op een bepaald moment een keuze moeten maken. Als jong gastje kies je voor de populairste sport, voetbal dus. Daar heb ik nu toch wel wat spijt van. Ik schopte het tot in de eerste ploeg van Passendale, maar haalde geen voldoening meer uit mijn hobby. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een andere sport: triatlon.”

In juni 2019 maakte Deweer zijn debuut in de sprinttriatlon van Roeselare. “Al vlug nam ik deel aan enkele kwartwedstrijden, vervolgens was er de 111-triatlon in Jabbeke en intussen heb ik ook enkele halve triatlons kunnen afvinken. Zo stond ik aan de start in Vichy, Luxemburg en Barcelona. In die laatste wedstrijd kon ik zelfs kwalificeren voor het WK Ironman 70.3 voor age groupers. Maar de focus ligt dit jaar op mijn eerste volledige triatlon. Dit weekend is het eindelijk zover.”

Waar ik het meest schrik van heb? De marathon. De temperaturen zijn bepalend

Een volledige triatlon bestaat uit 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen. Een hele opgave, maar pas dan kan iemand zichzelf een Ironman noemen. “Het was mijn trainer Olivier Cardoen die me warm heeft gemaakt voor Cozumel. Hij heeft zelf al een keer of vier aan die wedstrijd deelgenomen en overtuigde me om het ook te doen. Als eerste Ironman wilde ik sowieso een mooie wedstrijd uitkiezen. In Cozumel zal het heel warm zijn, maar krijgen we ook wel een snel parcours voor de wielen geschoven. Ook in het zwemmen worden er in Mexico vaak snelle tijden neergezet. Nu is het alleen afwachten hoe ik de weersomstandigheden zal verdragen. Het meest schrik heb ik van de marathon. Met het zwemmen en het fietsen zit ik niet in. De temperaturen zijn bepalend. Hopelijk kan ik er goed tegen, want in België kan je jezelf daarop moeilijk voorbereiden. Afwachten dus. Ik kan alleen hopen dat het me lukt.”

Deweer omschrijft zichzelf als een regelmatige atleet. “Mijn sterkste punt als triatleet is de combinatie van de drie disciplines. “Ik kom als 20ste uit het water en zal door niet al te veel fietsers voorbijgestoken worden. Lopen is mijn zwakste onderdeel, maar zeker niet dramatisch. In Cozumel hoop ik dan ook op een eindtijd van 10u15’, maar met 10u30’ zal ik ook tevreden zijn. Het moet allemaal een beetje meezitten. Als ik geen tegenslag heb, moet het lukken. Een lekke band kan fataal zijn, net als een extreem warme dag. Ik werk intussen al drie jaar samen met Olivier. Ik heb me goed kunnen voorbereiden en kon veel volume afwerken. Normaal klokte ik trainingsweken van 12 tot 14 uur, maar in mijn zwaarste trainingsperiode liep dat op tot 20 uur. Pittig, maar hopelijk word ik voor al die inspanningen beloond.”

Duiken met vriendin

En wat na Cozumel? “Dan ga ik mijn lichaam eerst eens goed laten rusten”, grijnst Deweer. “Drie jaar alleen maar trainen, dat is niet te onderschatten. Na dit weekend zullen mijn vriendin en ik samen met een bevriend koppel nog een deeltje van Mexico verkennen. Bovendien duiken we graag. Ja, we hebben heel hard naar deze trip uitgekeken.”