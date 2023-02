Arne Debie wint Beker van West-Vlaanderen 2022 bij U18: “Extra gemotiveerd om door te stoten naar het BK”

Arne Debie (15) van Judoclub Kodokan Wingene behaalde in de ranking van de Beker van West-Vlaanderen voor 2022 de eerste plaats in de categorie U18.

De zoon van Tom Debie en Kim De Vos sloot zich bijna 10 jaar geleden aan bij JC Kodokan in zijn zoektocht naar een toffe sport. Judo werd geleidelijk aan een passie. Arne ontwikkelt zijn sportieve skills ondertussen verder als leerling van Sportschool Meulebeke (4TSO). Ook broer Stan (12) is ondertussen judoka, een sport die vroeger ook door papa Tom en opa Yvan werd beoefend. Het hoeft dan ook niet gezegd dat het hele gezin, maar ook de club en in het bijzonder trainers Kevin De Sloover en Japser Bekaert, bijzonder trots zijn op Arne.

Wurgen en klemmen

De Beker van West-Vlaanderen is een jaarlijkse ranking van alle West-Vlaamse judoka’s, los van gewichtsklassen, die actief zijn binnen de West-Vlaamse competities. “2022 was het eerste jaar dat ik in de leeftijdscategorie U18 mocht aantreden en daar had ik wel wat stress voor omdat je vanaf dan bijkomende technieken mag toepassen zoals wurgen en klemmen”, steekt Arne van wal, die in de gewichtsklasse -46 kg uiteindelijk bewees dat die stress voor niks nodig was.

Zowel in de West-Vlaamse competities als op enkele wedstrijden in Oost-Vlaanderen behaalde Arne telkens een eerste of tweede plaats en als provinciaal kampioen mocht hij in het voorjaar van 2022 ook deelnemen aan het Vlaams kampioenschap waar hij met een vijfde plaats net niet kon doorstoten naar het Belgisch kampioenschap.

“Ik ben dan ook extra gemotiveerd om dit jaar wel door te stoten naar het BK”, klinkt het. 2023 ging alvast goed van start, met een tweede plaats op het tornooi in Lendelede. Een mooi duwtje in de rug in de aanloop naar het PK dat zondag 5 februari plaatsvindt in Ieper. Voortaan treedt Arne aan in de categorie -50kg.

