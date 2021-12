Ardooise judoka’s blinken uit op Belgisch Kampioenschap

Op het BK van Herstal hebben de Ardooise judoka’s puike prestaties neergezet. Dit BK is één van de meest prestigieuze tornooien waaraan per leeftijdsklasse en gewichtsklasse slechts acht deelnemers mogen aantreden, waardoor enkel de beste judoka’s op de mat komen.

Bij de U15 was er een gouden medaille voor Aicha Deschepper en brons voor Sverre De Witte. Sara Ver Eecke moest aantreden in een zware categorie. Ze behoorde niet tot de favorieten, maar groeide dankzij een goede voorbereiding tot een voortreffelijk peil. In het tweede kamp haalde ze een van de favorieten neer met ippon en ook in de finale steeg ze boven zichzelf uit. Gouden Sara bij de U18! We ontmoetten een overgelukkige 17-jarige Sara, die school loopt in het college van Izegem. “Ik ben op zesjarige leeftijd met judo begonnen, in navolging van mijn oudere broer. De club van Ardooie spreekt me aan omdat je er als jonge judoka goed begeleid wordt en je de kans krijgt om er aan tornooien deel te nemen. Ik ga twee maal per week trainen in de club in Ardooie en daarbovenop nog een keer in Wilrijk. Ik werk eveneens aan mijn conditie door regelmatig te gaan lopen. Deze zomer stak ik nog een tandje bij omdat ik de kans kreeg deel te nemen aan het EK. Op het Europees tornooi in Tsjechië haalde ik een mooie vijfde plaats, maar in Roemenië hield ik er een blessure aan over. Na deze tweede Belgische titel hoop ik uiteraard nog veel van dit moois te kunnen beleven. Mijn volgend doel komt er aan in februari, maar wordt geen makkelijke opdracht, want dan moet ik aantreden in de categorie U21.”

Nog bij de U18 was er brons voor Flore Wulleman en Ibrahim Jachichanov.

Begeleidend coach Joeri Vermeersch: “Het was opnieuw een zwaar weekend, met wedstrijden gespreid over twee dagen. Maar het zijn resultaten waar we trots op zijn. Als coach ben ik trots op de geleverde inspanningen en de bereikte resultaten. Met vijf medailles op zes deelnemers bewezen we over topjudoka’s te beschikken die kunnen meevechten op het hoogste niveau.” (JM)