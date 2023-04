Aqua Sport Brugge waterpolo promoveert naar tweede nationale

Aqua Sport Brugge startte in de zomer van 2021 als een nieuwe waterpolovereniging. Het absolute doel was om in de kortste tijd terug in tweede nationale actief te zijn. Of de reeks waar het merendeel in uitkwam, toen nog bij de Koninklijke Brugse Zwemkring. AS Brugge slaagde in de opzet en werd zaterdagavond in het Lago zwembad in Sint-Adries kampioen in derde nationale en zo werd de promotie een feit.

Aqua Sport Brugge won op de vorige speeldag in eigen bad van eerste achtervolger Strombeek en zo lag tegen Kortrijk B de weg naar de titel open. Er werd met 17-11 gewonnen en kon er dus gevierd worden. “Vorige week was er meer stress en meer focus. Het belang was ook groot. Tegen Kortrijk waren we iets minder geconcentreerd, maar op de juiste momenten stond de ploeg er om uit eindelijk die titel te grijpen”, klinkt een tevreden coach Joeri Gevaert. Volgens hem en de volledige club is tweede nationale de reeks waar AS Brugge thuishoort. “Toen we destijds zijn gestart moesten we helemaal onderaan beginnen. Terwijl dat de jongens voordien bij de vorige club reeds in tweede actief waren, als een goede middenmoter en dat willen we volgend seizoen opnieuw zijn.”

De ervaring om in tweede nationale mee te kunnen is er dus al. De huidige groep die twee jaar na elkaar de promotie heeft afgedwongen wordt aangevuld met jongeren van zestien, zeventien jaar die bij U17 goed bezig zijn. “We gaan de vernieuwing vooral van onderuit laten komen, met zelf opgeleide spelers”, aldus de coach. “Dit en vorig seizoen hadden we toch enige druk om te moeten winnen. De ene wedstrijd ging dat gemakkelijker dan de andere. Volgend seizoen is die druk wat van de ketel en willen we vooral stappen zetten om een heel stabiele middenmoter te worden.”

Subtop en top

De ambitie van ASB is, om met die jonge ploeg die het nog steeds is, in tweede nationale in de buik van het klassement mee te draaien om op termijn stappen te zetten naar de subtop en de top. “Sportief hebben we ondertussen getoond dat we in tweede nationale thuishoren. Dat zullen we nu volgend jaar moeten bevestigen. Verder hebben we amicaal een heel sterke vriendschap. De ploeg hangt enorm aan elkaar. Er is niemand die uit de boot valt”, vult William Brysse aan. De speler van ASB maakte reeds voorheen het niveau van tweede nationale mee. “Het is een heel leuke reeks en eigenlijk de enige reeks in nationale waarin de ploegen zo aan elkaar gewaagd zijn. Dit zorgt ervoor dat we boeiende en spannende wedstrijden zullen hebben.” (ACR)