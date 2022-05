Aqua Sport Brugge is in eerste seizoen kampioen waterpolo

Aqua Sport Brugge startte voor aanvang van dit seizoen als een nieuwe waterpolovereniging. De ambitie van het eerste herenteam was om kampioen te spelen en de promotie naar de derde afdeling te verwezenlijken. Het team van coach Joeri Gevaert is daarin geslaagd door de eindronde in vierde nationale te winnen. In de finale versloeg men Kortrijk KWK B.

Eind mei vorig jaar werd de vzw Aqua Sport Brugge opgericht, die er kwam uit de zo goed als gehele waterpolo-afdeling van de Koninklijke Brugse Zwemkring. De nieuwe waterpolovereniging, onder leiding van voorzitter Bert Defreyne, kon zo rekenen op de spelers die tot voor de zomer bij BZK actief waren.

De ambitie met het eerste team, de A-ploeg, was absoluut om te promoveren naar derde en vervolgens naar tweede nationale. “Want daar horen we thuis”, klonk de trainer bij aanvang van dit seizoen. Als competitieleider in vierde nationale A werd de eindronde bereikt en versloeg ASB in de halve finales Mechelen RSCM B. Zowel uit (9-13) als thuis (24-10) werd er gewonnen.

In de finale wachtte Kortrijk B, dat in de reeks van Brugge op de tweede plaats eindigde. Brugge verloor de heenwedstrijd in Kortrijk met 9-6, maar zette deze situatie recht door in het Brugse Lago zwembad met 14-7 te winnen en zo ging de titel met een beter doelsaldo naar Aqua Sport Brugge. (ACR)