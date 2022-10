Aqua Sport Brugge aan tweede werkjaar begonnen: “Ook het recreatieve waterpolo beleven”

In het waterpolo is Aqua Sport Brugge aan z’n tweede seizoen begonnen met een ledenaantal dat quasi is verdubbeld. “De doelstelling van de eerste mannenploeg is dezelfde als vorig seizoen en dat is kampioen spelen.”

Aqua Sport Brugge begon voor aanvang van vorig seizoen als een nieuwe waterpolovereniging en is ondertussen als sportvereniging erkend door de Brugse Sportraad. In het kader van Brugge Sport organiseerde Aqua Sport Brugge vorige maand overigens voor elke Bruggeling jonger dan twaalf jaar ‘Start to Polo’. En dit om hen kennis te laten maken met de waterpolosport. “Bij de jongste groepen heeft die rekruteringsactie toch wel een tiental nieuwe leden opgebracht”, weet Hendrik Rommel als secretaris. “Daarnaast zijn er veel jongeren die kameraden meebrengen. Ons doel is niet enkel om goede waterpolospelers te ontwikkelen. Er zijn er ook die puur voor het plezier komen en het ook willen beleven.”

Tot nu toe telt Aqua Sport Brugge iets meer dan 100 leden waarvan 80 sportief actief zijn. Dit mag gerust nog wat groeien. De club werkt in vijf niveaugroepen. Groep 1 start met de basisvaardigheden en neemt deel aan de recreatieve competitie. Terwijl groep 5, waar het herenteam in speelt, deelneemt aan de competitie in derde afdeling. “Zo kan iedereen instappen op eigen niveau. Binnen het recreatieve luik hebben we tevens een samenwerking met bijvoorbeeld Blankenberge zodat ook dames aan waterpolo kunnen doen.”

Vijf groepen en iedereen kan instappen op eigen niveau

Ambitie

De ambitie van het eerste mannenteam was bij de start om kampioen te spelen en de promotie af te dwingen. Het team van coach Joeri Gevaert slaagde daar ook in door de eindronde in vierde nationale te winnen. Na drie speeldagen staat ASB nu ongeslagen op de tweede plaats, op drie punten en met een wedstrijd minder op leider Strombeek. “Het team bleef ongewijzigd met aanvullend wat jongeren uit onze eigen jeugd. Ze zijn er klaar voor om bovenin te eindigen”, aldus de secretaris. “We spelen met heel wat studenten die nog naar hun betere niveau toewerken.” Zaterdag werd alvast met 12-3 gewonnen tegen Oostende RSOC B. Er komen ook nog andere West-Vlaamse tegenstanders, zoals Roeselare en KW Kortrijk B. (ACR)