Apolloon wil seizoen redden in play-offs

In de eerste nationale afdeling van het handbal beginnen dit weekend de play-offs. Apolloon Kortrijk Spurs, dat als zesde aan de nacompetitie start, opent de debatten tegen Sasja HC. We blikken vooruit met sportief directeur en oud-hoofdtrainer Koen Nel.

Apolloon kende een moeilijk regulier seizoen. Dat zag ook Koen Nel. “Dit mag je gerust onvoldoende noemen”, vertelt de 56-jarige Kortrijkzaan. “We lieten in bijna elke wedstrijd grote zwaktes zien, te veel tegendoelpunten en aanvallend onvoldoende. We moeten het hebben van onze snelheid en techniek, want onze fysieke capaciteiten zijn onvoldoende. Door ons risicovol aanvallend spel lijden we veel balverlies en komen er grote openingen voor de tegenspelers. Maar we kenden ook veel pech door enkele sleutelspelers die in de lappenmand lagen, en dat zadelde de fitte spelers met een bijkomende belasting op.”

Maar de focus ligt nu op de play-offs. “Dat is de belangrijkste competitie. Iedere wedstrijd is een finale. We zullen met West-Vlaamse gretigheid moeten spelen. Iedereen moet weten en voelen hoe belangrijk dit is. We moeten harder en fysieker zijn, hopelijk met wisselmogelijkheden op cruciale posities. Het is soms bijna niet te geloven hoe een ploeg in elkaar kan zakken. We moeten er echter blijven in vertrouwen en het Apolloon-spel spelen.”

Zondag zakt titelkandidaat Sasja af naar de sporthal de Lange Munte “We gingen tegen Sasja twee keer de boot in tijdens de reguliere competitie doordat er onvoldoende agressiviteit was, wat nodig is in het moderne handbal. We hebben één opdracht: individueel mentaal en fysiek paraat zijn. Niet hopen dat een medespeler het zal doen.”

Icoon in wording

In doel staan keepers Michiel Sarwar en Jonas Nowé de laatste maanden wel sterk te spelen. Die laatste vertrekt op het einde van dit seizoen, naar rivaal en reeksgenoot Izegem.

“Een Apolloonspeler is familie van mij. Het zijn mijn kinderen. Ik ben niet ontgoocheld, wel sterk geëmotioneerd. Dit is het vertrek van een goede doelman, een Apolloonicoon in wording. Jonas heeft een plaats in mijn hart, maar op een bepaald moment ga ik dit moeten afsluiten. Ik heb een goeie band met veel spelers, die ik ook wil helpen met hun studies, hun leven, met alles. Ik zal altijd proberen om van een jonge speler een topspeler te maken. En dat moet gelden voor alle Spurs-ploegsporten. Ik wil een oproep doen aan alle Kortrijkse trainers: jonge spelers moeten spelen. Achttien- en negentienjarigen moeten spelbepalend worden. Er moet in Kortrijk een duidelijke mentaliteit komen.” (Eddy Lippens)

Zondag 6 maart om 16.00 uur: Apolloon Kortrijk Spurs – Sasja HC