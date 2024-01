Apolloon Spurs zal allicht voor de eerste keer in de play-downs aantreden: “Moeten ons redden in eindronde”

Door de nederlaag vorig weekend op het veld van Lebbeke zijn de handballers van Apolloon Kortrijk Spurs veroordeeld tot het spelen van de play-downs. Dit weekend staat een trip naar Doornik gepland.

“Het was do or die in Lebbeke. Pakten we de twee punten, dan kwamen we op één punt met nog drie wedstrijden te gaan tegen directe concurrenten”, zegt bestuurder David Vandorpe (47). “Nu is het zo goed als onmogelijk geworden. Wij moeten alles winnen, en Hubo of Lebbeke zouden alles moeten verliezen. Nadat Jan Steenhoudt en Tore Devos, onze twee beste spelers, vertrokken naar Izegem wisten we dat we met dit scenario rekening moesten houden. We zijn natuurlijk heel trots dat beide heren bij de eerste West-Vlaamse ploeg spelen op het hoogste niveau.”

“Bij aanvang haalden we nog punten maar door een paar stevige blessures bleek dat onze bank tekortkwam. De trainer kiest er dan ook voor om jonge talentvolle spelers ook spelgelegenheid te geven om ons voor te bereiden op de play-downs. Eerst trekken we naar Doornik. In vergelijking met vorig jaar is dit de omgekeerde situatie. Zij versterkten zich. Het blijft altijd een beetje een derby tegen een zeer Frans getinte ploeg. Onze kansen zijn eerder beperkt, al moet iedere match gespeeld worden.”

Punten sprokkelen

“Mathematisch moeten we ervoor gaan, maar met het oog op de eindronde moeten we toch proberen nog punten te sprokkelen”, aldus David Vandorpe.

“Voor het mislopen van de play-offs moeten we zeker voor een groot stuk naar onszelf kijken”, gaat de Kortrijkzaan voort. “We zijn iets te weinig uitgebalanceerd en te afhankelijk van sommige spelers. Met Jan, Tore, Vladimir, Sven Ampe en Natan Driesens is onze volledige basis van vorig seizoen er niet meer bij. Daarnaast zijn Klaas Thiers, Viktor Coppens en Anthony Mathijs op een hoog niveau bezig. In de toekomst willen we op een niveau spelen waar we sportief verdienen te staan met eigen jeugd. Blijkt dat in tweede nationale te zijn, dan is dat maar zo. Maar zover is het natuurlijk nog niet.”