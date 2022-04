Apolloon Spurs trekken naar Kreasa Handbal Houthalen voor cruciaal play-offduel: “Als we zondag winnen is alles nog mogelijk”

In eerste nationale van het herenhandbal is Apolloon Kortrijk Spurs uitstekend aan de play-offs begonnen met een drie op vier. Dit weekend staan de jongens van coach Luc Vercauteren voor een aartsmoeilijke opdracht tegen Kreasa Handbal Houthalen.

Met zeges tegen Sasja HC (23-20), HBC Izegem (25-26) en HC Eynatten-Raeren (32-26) is Apolloon met een droomstart begonnen aan de play-offs. Enkel de leider uit de reguliere competitie KTSV Eupen bleek net iets te sterk met 28-22-cijfers.

Een van de uitblinkers in die eindstrijd is de 22-jarige Lukas Debal. “Als je als zesde en laatste de play-offs aanvat, dan kan je niet anders dan goed te beginnen”, vertelt de Kortrijkzaan.

“Onze laatste wedstrijd tegen Eynatten verliep alvast volgens plan en gaf ons de nodige dosis vertrouwen. De eerste helft ging nog niet volledig naar behoren, maar na de rust werd onze tegenstander van dienst nog vlot opzij gezet.” Zondag staat een verplaatsing naar het verre Houthalen op de kalender.

“De Limburgers zijn alvast in uitstekende doen met een gelijkspel tegen Eupen en een zege tegen Sasja. Als we de punten mee richting Kortrijk kunnen nemen dan doen we nog mee voor de eerste plaats. Indien dit niet het geval is, zijn we nog afhankelijk van andere ploegen. Dit wordt alvast een heel moeilijke opdracht. Maar we zitten in de goede flow.”

Puzzelstukjes compleet

“Dat het in de reguliere competitie een stuk minder vlot verliep, had veel te maken met blessureleed. Nu zijn we zo goed als voltallig, waardoor de puzzelstukjes meer samenvallen. Het gaat gelukkig beter dan waar we op gehoopt hadden. Ook volgend seizoen ben ik normaal nog actief bij Apolloon, net als de meesten van de ploeg.”

“Jakob Dhaene stopt wel met handbal en doelman Jonas Nowé ruilt Apolloon voor Izegem. Bert Remmery maakt de omgekeerde beweging. Viktor Coppens komt over van Roeselare”, besluit Lukas Debal.

(ELD)