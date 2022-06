Apolloon Spurs gaat voor professionelere structuur

Apolloon Kortrijk Spurs gooit het met hun project 2.0 over een volledig andere boeg. Op initiatief van enkele spelers en trainer Wim Bossuyt zal de ambitieuze club professioneler te werk gaan.

Vorige week donderdag deed de club zijn plannen uit de doeken. “Het was op aangeven van enkele spelers, die naar mij toekwamen, dat de bal aan het rollen ging”, vertelt Wim Bossuyt (38), trainer van de dames en zoon van oprichter Geert Bossuyt.

“Er waren een aantal zaken die structureel niet professioneel genoeg waren. De volledige structuur werd uit de doeken gedaan en op tafel gelegd met spelers Nathan Driessens, Jan Steenhoudt, Michiel Beke en Tore Devos die hier hun schouders mee onderzetten”, vertelt Wim.

“Alles werd op een rijtje gezet en het werd vlug duidelijk waar we naartoe wilden. Er moest bijvoorbeeld meer duidelijkheid komen wie wat doet bij de club en waar je terecht kan. Als club willen we naar buiten toe professioneler overkomen. Zowel naar sponsors, spelers en trainers.”

Afgebakende taken

“Apolloon 2.0 wil duidelijk afgebakende taken waardoor de samenwerking sterker wordt. Alle functie in de verschillende cellen werden op onze infoavond uitgehangen. Er kwam heel wat respons, maar liefst zestig mensen hebben al ingetekend om een of andere taak te vervullen bij de club. Hier zijn we laaiend enthousiast over”, klinkt het bij Wim.

“Nog voor eind juni steken we de koppen opnieuw samen om de juiste personen aan de juiste functie te koppelen. Momenteel zijn we stappen voorwaarts aan het zetten met Apolloon Kortrijk Spurs”, glundert Wim. (ELD)