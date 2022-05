Apolloon Spurs doet nog volop mee voor de titel na winst tegen Sasja: “We geloven er nog voor de volle 100 procent in”

In eerste nationale van het handbal pakte Apolloon Kortrijk Spurs op het veld van Sasja HC vorig weekend de volle buit. Het werd 31-34. Zaterdag staat in de Lange Munte de topper tegen KTSV Eupen op de kalender.

Apolloon nam in en tegen Sasja onmiddellijk de touwtjes in handen. Van 4-12 ging het naar 9-17 aan de rust. Die kloof werd nog uitgediept tot 13-23 na zes minuten spelen in de tweede helft. De thuisploeg zette nog alles op alles, maar een sterke Kortrijkse formatie hield stand.

“Dit zijn zo van die ploegen wanneer je ze op achterstand zet, dat ze beginnen te twijfelen”, glundert coach Luc Vercauteren. “Ze hadden weinig wisselmogelijkheden. In de eerste helft brachten we modern handbal, met de nodige rust voor doel. We lieten mooie zaken zien. Na de break speelden zij alles of niets, maar echt bedreigen konden de Antwerpenaren niet meer. Op het einde maakten we nog wat foutjes, maar ik onthoud vooral het positieve.”

In de running

“We zijn nu volledig terug in de running. Nu hebben we nog vier finales te gaan. Eerst tegen Eupen, volgende week tegen Izegem. We hebben het geluk dat er nogal wat ploegen steken laten vallen. Momenteel staan wij en Izegem helemaal bovenaan met vier zeges in de play-offs. Op dit ogenblik zijn wij de betere ploeg. Het vertrouwen is er.”

Zaterdag komt Eupen op bezoek naar de Lange Munte. “De Oostkantonners hebben af te rekenen met nogal wat blessures waardoor het niet van harte draait. Maar het blijft een fysisch krachtige ervaren ploeg met heel veel shotkracht. Het is een sterk collectief met een heel goeie en grote keeper. Maar het geloof is er bij ons 100 procent om dit tot een goed einde te brengen. Je voelt dat het leeft bij de spelers en de club. In de play-offs speelden we nog geen slechte wedstrijd.”

“We brachten al telkens mooi handbal. We kunnen rekenen op doelman Jonas Nowè die aan een onvoorstelbaar niveau aan het spelen is. Hij vertrekt na dit seizoen, maar hij is zich nu volop aan het bewijzen. Ook andere jongens zoals Klaas Thiers, Tore Devos en Jan Steenhoudt acteren op een hoog niveau, net als de rest trouwens. We kijken dus vol vertrouwen uit naar de komende weken”, besluit Luc Vercauteren.

