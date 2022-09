Apolloon krijgt thuis Sasja HC voor de kiezen: “We zijn het aan onze supporters verplicht om uit ander vaatje te tappen”

De heren van Apolloon Kortrijk Spurs verloren vorig weekend verrassend van Hubo Handbal met 24-29-cijfers. Dit weekend staat de topper tegen Sasja HC in de Lange Munte op de kalender.

“Dit mag je inderdaad een verrassende nederlaag noemen na een non-match van onzentwege”, zucht Jan Steenhoudt. “Het ganse team was niet op de afspraak. Vooral de dragende spelers konden niet voorkomen dat het schip volledig zonk. Het zelf willen forceren lukte nu niet meteen altijd. We hadden de nonchalance om te denken dat het toch wel zou lukken. We gingen rusten met een achterstand, die we in de tweede helft ombogen in een voorsprong. Te veel (technische) fouten en balverliezen zorgden ervoor dat we deze frappante match verloren. Het was al lang geleden dat we zo een makke prestatie hadden neergezet. ”

Scherp getraind

Dit weekend staat met Apolloon – Sasja de eerste topper van het seizoen op het programma voor de paars-witten. “We zijn het aan onszelf en de supporters verplicht om die laatste prestatie niet nog eens te herhalen”, gaat de Kortrijkzaan verder. “Deze week werd er alvast scherp getraind. Coach Luc Vercauteren zei ons waar het op stond en wist ons meteen ook te motiveren voor de wedstrijd van zaterdag. Hij weet, en wij weten, dat het beter kan en moet. De focus moet nu volledig daarop liggen. In de voorbereiding verloren we nipt tegen onze tegenstander van dienst. Het is logisch dat de jonge gasten er nog niet meteen staan. Dit is een groeiproces, waar we dit seizoen nog de vruchten van willen plukken. We hebben alvast voldoende kwaliteiten, maar ons ondergrensniveau moet aanvaardbaar zijn. Zo kunnen we af en toe voor een klein stunt zorgen tegen de grote ploegen.” (ELD)