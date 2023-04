Apolloon Kortrijks Spurs speelt tegen Hubo Handbal enkel nog voor de eer: “Dit is een puzzel die uiteenvalt”

Na drie speeldagen in de play-offs blijft Apolloon Kortrijk Spurs achter met lege handen. Tegen Houthalen ging het twee weken geleden roemloos onderuit met 31-21. Zaterdagavond wil coach Luc Vercauteren aanknopen met een eerste overwinning tegen Hubo Handbal.

“Dit is een zeer moeilijk verhaal aan het worden. Dit is als een puzzel die uiteenvalt”, is coach Luc Vercauteren streng voor zijn team. “Een aantal spelers is tevreden dat ze play-offs spelen, een aantal niet. Dat bewijst de aanwezigheden op training. Deze play-offs zijn niet belangrijk voor Kortrijk, laat ik ze zo noemen. Als je nooit volledig op het oefenveld staat, dan kom je tegen ploegen die bovenaan staan te kort. Het worden dus nog zeven zware wedstrijden.”

“Toch zou ik nog één of twee wedstrijden willen winnen om niet volledig met het schaamrood op de wangen het seizoen af te sluiten. Tegen Houthalen maakten we geen kans. We begonnen goed, maar toen ging het licht uit. Aan de rust stonden we al tien punten in het krijt. In de tweede helft lieten we een 14-14 noteren, maar de kloof stond op het bord. Zo werd het geen totale afstraffing.”

niets meer te verliezen

“Dit weekend willen we toch heel graag winnen tegen een ploeg die net als ons niets meer te winnen of te verliezen heeft. Veel zal afhangen wie beschikbaar zal zijn, wie wil komen, wie mag komen, wie kan komen”, aldus een teleurgestelde coach.