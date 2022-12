Apolloon Kortrijk Spurs wil kater van vorig weekend doorspoelen: “Met veel vechtlust naar Sasja”

Apolloon Kortrijk Spurs verloor voor de tweede keer dit seizoen van Hubo Handbal Hasselt. Het werd 32-31 in de absolute slotfase. Dit weekend staat de lastige verplaatsing naar Sasja in Hoboken op de kalender.

Apolloon Kortrijk Spurs staat momenteel nog altijd knap derde. Toch zat er meer in. Vorig weekend werd met het kleinste verschil verloren tegen Hubo Handbal. “En dat is heel spijtig. We hadden heel graag de misstap uit de heenronde in De Lange Munte rechtgezet”, vertelt Pierre Gryp (24).

“Jammer genoeg liep het in de slotseconden nog mis toen de bordjes op 31-31 stonden en zij nog tegenscoorden. Een laatste aanval bracht voor ons niets meer op. Bij de rust stond het 13-17. Toen al kon het verschil gemaakt worden. Maar zoals zo vaak na de break werd het een nek aan nek duel, waar wij nu uiteindelijk aan het kortste eind trokken. We troffen een ploeg met heel veel talent in het mekka van het handbal.”

Niet zoals vorig jaar

“Dit is een reeks waar iedereen kan verliezen en winnen, niet zoals vorig jaar. Tegen Sasja, de vierde in het klassement, willen we echter weer aanknopen met een zege. Begin oktober hielden we de punten thuis tegen onze tegenstander van dienst. Toen werd het 36-31 na een collectief sterke prestatie.”

“We willen met een goed gevoel de winterstop ingaan”

“De trainer was toen heel tevreden. Zowel de starters, invallers als keepers deden wat moest. Maar nu is het op hun veld, wat toch anders spelen is. We gaan alvast met veel vechtlust naar daar. We willen de kater van vorig weekend doorspoelen.”

Geen excuus

Pierre bekleed sinds dit seizoen een andere positie. “In de jongste wedstrijden verkeerde ik in een dipje”, gaat de Desselgemnaar verder. “Op training gaat alles goed, maar in de wedstrijden niet. Ik veranderde na zeven jaar van linkerhoekspeler naar linkerhoekopbouwer. Op training voelt dit goed maar op het juiste moment komt het er nog niet uit. Dit is iets mentaals. Momenteel is het vertrouwen een beetje zoek. Maar die positiewissel mag geen excuus zijn. Ik blijf in ieder geval hard werken en bekijk het match per match.”

“Volgende week sluiten we het jaar af met hét burenduel tegen Izegem. We willen in ieder geval met een goed gevoel de winterstop ingaan”, besluit Pierre Gryp.