Apolloon Kortrijk Spurs opent handbalcompetitie in Merksem: “Ideale seizoenstart om vertrouwen op te doen”

Vorig weekend verloor Apolloon Kortrijk Spurs het burenduel tegen HBC Izegem na verlengingen in de 1/64ste finale van de Beker van België. Op zaterdag 3 september gaat de ploeg van nieuwkomer Victor Coppens op bezoek bij Olse Merksem op de eerste speeldag van de competitie.

In de goedgevulde sporthal Lange Munte begon Izegem het best aan de partij. Apolloon knokte zich terug, en met nog ruim 20 minuten te spelen bracht Victor Coppens Apolloon op voorsprong. “Het was een partij die heel gelijk opging, en toen we ruim op voorsprong kwamen (30-26) leek de buit binnen”, vertelt de 22-jarige nieuweling die in het tussenseizoen de overstap maakte van Roeselare uit Liga 1.

Stress in verlengingen

“Foute keuzes zorgden er echter mee voor dat we het uiteindelijk nog uit handen gaven na extra tijd. In die verlengingen stak de stress toch even de kop op. Dan kan je niet echt tactisch meer spelen. We hadden het misschien rustiger moeten aanpakken in plaats van te snel te acteren.”

“Persoonlijk mag ik best tevreden zijn met mijn prestatie”, gaat hij verder. “Ik kom uit een lagere reeks met een lager niveau. Er is een groot verschil in kracht, tempo en precisie. Ik genoot mijn volledige jeugdopleiding bij Roeselare, maar het was tijd voor een stapje hogerop. Ik kon ook bij Izegem terecht. Het was geen makkelijke beslissing. Het aanbod van Izegem was aanlokkelijk, het was dichter bij huis en er was een financiële tegemoetkoming.”

Betere speler worden

“Maar mijn bedoeling is om een betere speler te worden. Bij Kortrijk had ik het gevoel dat ze me nodig hebben, bij Izegem niet. De integratie verliep heel goed. Het is een toffe bende met veel jonge gasten.”

Zaterdag staat de trip naar Olse Merksem gepland, de eerste wedstrijd van de competitie. “Enkele weken terug kruisten we al eens de degens tegen hen op een voorbereidingstornooi. Dat verliep heel goed, dus denk ik dat dit zeker een haalbare kaart moet zijn.”

“We krijgen met Merksem, Gent en Doornik eerst ploegen voorgeschoteld die we moeten aankunnen. Ideaal om vertrouwen te tanken, zeg maar. Voor mij zijn sowieso alle ploegen nieuw. Ik kijk er alvast naar uit”, besluit Victor.