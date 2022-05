Apolloon Kortrijk Spurs neemt het op tegen Eynatten-Raeren: “We willen nog voluit voor de derde plaats gaan”

Vorig weekend won Apolloon Kortrijk Spurs het burenduel tegen HBC Izegem met 33-30. Zaterdagavond staat de confrontatie met Eynatten-Raeren op de kalender.

Kortrijk versus Izegem, telkens weer dé wedstrijd die oh zo belangrijk is voor beide teams. Dit seizoen was het duidelijk. Apolloon kwam als winnaar uit de bus. Ook vorige week was dit niet anders. “Dit zijn inderdaad de wedstrijden die heel belangrijk zijn voor ons, ongeacht de eindstand”, glundert de 21-jarige Yassin Kerkhove.

“In telkens weer de belangrijkste wedstrijd van het jaar begonnen we heel goed: 14-9. Toch lieten we hen terugkomen tot 16-15 halfweg. Toen hadden we het even moeilijk. Na de break kwam het besef er dat we ze nog meer kapot moesten spelen. We kwamen nooit meer op achterstand. Als je ziet wat voor een seizoen Tore Devos (8p), Klaas Thiers (9p) en Jonas Nowé spelen…”

Beste van de klas

Kortrijk is de beste van de klas in de play-offs. “We lieten bij aanvang van het seizoen punten liggen door blessures en examens in januari”, gaat de Kortrijkzaan verder. “We hadden heel wat meer punten kunnen sprokkelen waardoor het er beter kon uitzien in het klassement van de play-offs.”

“Dan speelden we zeker mee voor de eerste plaats. Voor mezelf kan ik niet helemaal tevreden zijn. Na een goede voorbereiding had ik wat last van blessuurtjes en afwezigheden. Het tweede deel van deze campagne was beter. De goede vorm kwam er alsnog.”

Uitstekende vorm

Zaterdagavond staat Eynatten-Raeren op het menu. “We mogen er zeker niet vanuit gaan dat we al de punten mee richting Kortrijk nemen, ondanks dat we thuis tegen hen geen problemen kenden. Onze tegenstander van dienst speelde twee keer gelijk tegen Eupen en won tegen Houthalen in deze play-offs.”

“Maar wij steken in een uitstekende vorm. Uit of thuis maakt momenteel niet veel uit. Het doel is om nog over Houthalen naar de derde plaats te springen. En ons gevoel zegt dat we altijd voor Izegem moeten eindigen”, besluit de student verpleegkunde.

