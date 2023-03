Apolloon gaat op zoek naar eerste play-offwinst : “We hebben nog iets recht te zetten”

Op de derde speeldag van de play-offs in eerste nationale trekt Apolloon Kortrijk Spurs naar het verre Limburg om er Kreasa Houthalen partij te geven. De ploeg van sterkhouder Jan Steenhoudt wil de ‘blamage’ van de laatste speeldag uit de reguliere competitie uitwissen.

Op de eerste twee speeldagen van de play-offs tegen respectievelijk Sasja HC en Eynatten-Raeren kon Apolloon Spurs nog niet proeven van een overwinning. De ploeg van coach Luc Vercauteren wil zijn eerste punten sprokkelen. Geen makkelijke klus, afgaand op de laatste competitiewedstrijd toen de paars-withemden met zware 32-17-cijfers onderuitgingen. Een van de uitblinkers toen was Jan Steenhoudt. De 27-jarige Kortrijkzaan was goed voor de helft van de punten. “Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit met zulke zware cijfers de boot inging”, vertelt Jan, die de wedstrijd nog altijd niet verteerd heeft. “Een week eerder verzekerden we ons van deelname aan de play-offs door Kraainem opzij te zetten. Ook Houthalen was al zeker. Toch zag ik twee teams met verschillende inzet. Niets lukte, bij hen wel. Daar sta je dan machteloos terwijl je de helft van de punten scoort.”

Jeugd aan zet

“Tegen leider Eynatten lieten we enkele weken geleden een ander gelaat zien. We hielden geruime tijd gelijke tred, maar door onze smallere kern dook de vermoeidheid op en moesten we de rol lossen. Dat is zo’n beetje het verhaal van deze campagne. Maar we moeten nu vooral naar de wedstrijd van dit weekend kijken. We willen die blamage die nog vers in mijn geheugen zit rechtzetten. Ik wil een ploeg zien die ervoor gaat en probeert te winnen. Als we niet met vuur spelen, dan zijn we kansloos. We zullen het moeten stellen zonder Vladimir Olexiouk, die onlangs papa werd. Ikzelf liep in een oefenwedstrijd een lichte schouderblessure op en ben nog onzeker.”

“We haalden de play-offs, wat de doelstelling was. We eindigden zesde, wat evengoed derde kon zijn met enkele punten meer. Realistisch gezien mogen we dan niet ontevreden zijn met de kern waarmee we het moeten doen. Er kwamen nieuwe spelers bij, dragende spelers zijn geblesseerd en er worden jongeren ingepast naar de toekomst toe. In veel wedstrijden hebben we ons geliefkoosde spel niet kunnen brengen. Persoonlijk vind ik dat goed handbal achterwege bleef. En toch zijn we nog hetzelfde team dat aanvankelijk zeven op negen haalde. Nu moeten we nog maar eens tonen dat we nog graag handballen. Meer dan in de reguliere competitie is de jeugd aan zet. Een vier-vijftal talentvolle jongeren krijgen nu volop hun kans om ervaring op te doen. Ze trainen al een tijdje mee en het is nu aan ons om ze te begeleiden naar volgend jaar toe om hun mannetje te staan”, besluit Jan Steenhoudt. (ELD)

Zaterdag 25 maart om 20.15 uur: Kreasa Houthalen – Apolloon Kortrijk Spurs.