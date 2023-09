Apolloon draait goed mee met drie zeges op vier matchen: “In eigen huis kunnen we altijd iets meer”

Handbalclub Apolloon Kortrijk Spurs is sterk aan het seizoen begonnen. Drie zeges op rij en een nipt verlies op het veld van titelkandidaat Houthalen doet het vertrouwen enkel maar groeien. Zaterdagavond ontvangt de ploeg van Lukas Debal, terug van weggeweest, Sasja HC.

“Tegen medeleider Kr. Houthalen kwamen we niet goed uit de startblokken”, vertelt Lukas Debal, jeugdproduct van Apolloon. “Toch bleef het tien minuten gelijk opgaand. Houthalen schakelde een versnelling hoger, wat resulteerde in 14-8 aan de rust. We kwamen gretig uit de kleedkamer en bleven in onszelf geloven. Verdedigend ging het een stuk beter, waardoor we terug slopen tot op twee punten (26-24). Verder kwamen we echter niet.”

Twee sterkhouders

“Dat we nu met drie zeges op vier goed meedraaien, hadden veel mensen van buiten de club niet verwacht na het vertrek van twee sterkhouders. We mogen zeker spreken van een geslaagde start.”

Zaterdagavond ontvangt Apolloon in de Lange Munte Sasja HC. “Sasja is een ploeg waar we in eigen huis altijd iets meer kunnen”, gaat de 24-jarige Kortrijkzaan verder. “We hebben goed naar deze wedstrijd toegewerkt, hopelijk werpt dat zijn vruchten af. Een vierde zege zou ons mee bovenaan houden. Heel veel ploegen zijn aan elkaar gewaagd, getuige de kleine verschillen in de eindstanden. Ik denk dat we een spannende competitie tegemoet gaan. Iedereen gelooft in deze ploeg. Ook onze trainer, die heel graag wint. Ik kende hem niet, maar zijn kennis en ervaring, zijn manier van werken, draagt er toe bij dat we rotsvast geloven in het halen van de playoffs. Ik ben heel positief verrast.”

Schouderoperatie

“Ikzelf ben er na een schouderoperatie terug bij. Toch wel ingrijpend voor een handballer. Vorig seizoen en nog een deel daarvoor keek ik van aan de zijlijn toe. Maar het gaat de goeie kant uit, al ben ik nog niet helemaal op mijn niveau. Ook Anthony Mathijs is er na een heupblessure terug bij. Dat verruimt onze kern, waardoor we meer wisselmogelijkheden hebben”, besluit Lukas Debal.

Zaterdag 30 september om 20.15 uur in Sportcampus Lange Munte: Apolloon Kortrijk Spurs – Sasja HC.

kortrijk Handbalclub Apolloon Kortrijk Spurs is sterk aan het seizoen begonnen. Drie zeges op rij en een nipt verlies op het veld van titelkandidaat Houthalen doet het vertrouwen enkel maar groeien. Zaterdagavond ontvangt de ploeg van Lukas Debal, terug van weggeweest, Sasja HC.

“Tegen medeleider Kr. Houthalen kwamen we niet goed uit de startblokken”, vertelt Lukas Debal, jeugdproduct van Apolloon. “Toch bleef het tien minuten gelijk opgaand. Houthalen schakelde een versnelling hoger, wat resulteerde in 14-8 aan de rust. We kwamen gretig uit de kleedkamer en bleven in onszelf geloven. Verdedigend ging het een stuk beter, waardoor we terug slopen tot op twee punten (26-24). Verder kwamen we echter niet.”

Twee sterkhouders

“Dat we nu met drie zeges op vier goed meedraaien, hadden veel mensen van buiten de club niet verwacht na het vertrek van twee sterkhouders. We mogen zeker spreken van een geslaagde start.”

Zaterdagavond ontvangt Apolloon in de Lange Munte Sasja HC. “Sasja is een ploeg waar we in eigen huis altijd iets meer kunnen”, gaat de 24-jarige Kortrijkzaan verder. “We hebben goed naar deze wedstrijd toegewerkt, hopelijk werpt dat zijn vruchten af. Een vierde zege zou ons mee bovenaan houden. Heel veel ploegen zijn aan elkaar gewaagd, getuige de kleine verschillen in de eindstanden. Ik denk dat we een spannende competitie tegemoet gaan. Iedereen gelooft in deze ploeg. Ook onze trainer, die heel graag wint. Ik kende hem niet, maar zijn kennis en ervaring, zijn manier van werken, draagt er toe bij dat we rotsvast geloven in het halen van de playoffs. Ik ben heel positief verrast.”

Schouderoperatie

“Ikzelf ben er na een schouderoperatie terug bij. Toch wel ingrijpend voor een handballer. Vorig seizoen en nog een deel daarvoor keek ik van aan de zijlijn toe. Maar het gaat de goeie kant uit, al ben ik nog niet helemaal op mijn niveau. Ook Anthony Mathijs is er na een heupblessure terug bij. Dat verruimt onze kern, waardoor we meer wisselmogelijkheden hebben”, besluit Lukas Debal. (ELD)

Zaterdag 30 september om 20.15 uur in Sportcampus Lange Munte: Apolloon Kortrijk Spurs – Sasja HC.