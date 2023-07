Anthony Vandenbussche wint BK 8-Pool in Oostende

In het poolcafé bij uitstek, Taverne De Klokke in Oostende, werd afgelopen weekend het Belgisch Kampioenschap American Poolbiljart georganiseerd. Het toernooi startte op vrijdagavond met 62 deelnemers. Na een spannende strijd in poules werden zondag de finales gespeeld.

In de kwartfinales sneuvelden ouderdomsdeken Didier Defrasnes, Dieter Brees, Stéphane Defrasnes en Fabrice Honraedt. In de halve finales verloor Cedric Cuissot met 1-7 van Anthony Vandenbussche. Sven Parlabot moest met 1-7 het onderspit delven tegen viervoudig kampioen en favoriet Davy De Lee, de huidige nummer 1 in de Belgische poolranking.

De finale tussen de twee Oostendenaars, Vandenbussche en De Lee, was bijzonder spannend. Tot 4-4 pakten beide finalisten elk om beurt een frame met heerlijke potten. In het elfde frame bij een 5-5 tussenstand, ging Davy De Lee in de fout en Anthony Vandenbussche, de Oostendenaar met Filipijnse roots, profiteerde ervan om nog twee frames te winnen en de titel te pakken met een 8-5-zege.

Anthony Vandenbussche is 32, werkt bij Summa Gistel en is flexi-jobber in de Klokke. In 2011 werd hij een eerste keer kampioen American Pool en twaalf jaar later pakt hij zijn tweede titel! (FRO)