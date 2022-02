Anja Vandenbussche stoot door tot kwartfinales van WK snooker in Sheffield

Enkele weken terug brachten we een portret van Anja Vandenbussche. Deze Middelkerkse dame (49) werd in 1989 en 1992 twee keer snookerkampioen van België. Ze nam ook deel aan Britse rankings en speelde de kwartfinale van het WK 1992. Ook dit jaar nam ze deel… en ze haalde de kwartfinales!

Anja schakelde later in haar carrière over naar poolbiljarten en ze won meer dan honderd rankingtoernooien. Ze werd 12 keer kampioen van België 8-Ball, 8 keer 9-Ball en 2 keer straight-Pool. Anja bleef snookercompetitie spelen in Middelkerke, maar sinds ze thuis in Oostkamp een eigen tafel heeft om te trainen, is de snookerambitie weer opgelaaid. Zo nam ze onverwacht deel aan het WK Women, dat van 11 tot 14 februari werd georganiseerd in Sheffield UK. Het werd een meer dan leuke ervaring, want Anja haalde de kwartfinales en genoot van de WK-sfeer. Er zat zelfs meer in, maar de omstandigheden zaten tegen.

Vliegangst

“Ik train thuis en in Snooker Serena in Middelkerke, dat uitgebaat wordt door mijn broer Marc. Elke week gaat het beter en beter”, vertelt Anja. “In competitie kan ik mijn mannetje staan tegen de heren en mijn ambitie om hoge breaks te scoren, is weer springlevend, net als 30 jaar geleden. Ik wilde weten waar ik momenteel sta in vergelijking met de damestop in de wereld. Daarom heb ik in laatste instantie besloten om deel te nemen aan het WK Women in Sheffield, van 11 tot 14 februari. Het werd een bijzonder leuke ervaring, met de nodige problemen.

Ik heb vliegangst en tijdens de vlucht naar Sheffield heb ik 1 uur en 20 minuten met een serieus ‘ei’ gezeten

Mijn eerste probleem was vliegen naar Sheffield. Ik heb vliegangst en tijdens de vlucht heb ik 1 uur en 20 minuten met een serieus ‘ei’ gezeten. Daar heb ik toch enige tijd moeten van bekomen. In de WK-snookerdroom werd ik geconfronteerd met verwarmde tafels en nauwe pockets en dat vroeg toch enige aanpassing. Meer dan twintig minuutjes om te oefenen kreeg ik echter niet, want ik moest direct de mat op, in voor mij toch moeilijke omstandigheden.”

Drie matchen na elkaar

Er waren 54 deelnemers en er werd dus gestart met de 32ste finales. In haar eerste wedstrijd moest Anja het opnemen tegen de Wit-Russische Marie Shevchenko. Ze bedwong haar zenuwen en won met 4-2.

“Ik had graag wat tijd gehad om tot rust te komen en mij mentaal voor te bereiden op de achtste finales tegen de Thaise Pia Laokiatphong”, zucht Anja. “Dat kon blijkbaar ook niet. Ik moest direct weer aan de bak, nu tegen de regerende wereldkampioen bij de juniores-dames.

Ik was te moe en kon me niet meer voldoende concentreren, iets wat bij een snookerpartij essentieel is

Het werd een match op het scherp van de snee. Ik won, na een spannende strijd, met de hakken over de sloot, met 4-3. Tot zover was mijn WK 100 % geslaagd, maar ik ben heel diep moeten gaan!

Een uur later al volgden de kwartfinales, mijn derde wedstrijd van de dag! Die was er voor mij te veel aan. Ik was te moe en kon me niet meer voldoende concentreren, iets wat bij een snookerpartij essentieel is. Ik verloor kansloos met 0-4 tegen de Britse Jamie Hunter.”

Smaakt naar meer

De zware nederlaag kwam hard aan, maar uiteindelijk is Anja best tevreden dat ze naar Sheffield is geweest. “Ik weet nu wat ik waard ben op het internationale snookerpodium voor dames. Ik heb vier dagen van de formidabele sfeer genoten in de snookerzaal. Ik ben vooral tevreden dat ik, 32 jaar na datum, mijn vriendin en teamgenoot in de Masters Double in Engeland, Jan Hughes, heb teruggezien. Ze is nu 73, speelt nog steeds snooker en werd spijtig genoeg uitgeschakeld in de 32ste finales. We hebben samen veel mooie herinneringen opgehaald.”

“Mijn onverwachte deelname aan het WK was dus echt een meevaller. Het smaakt zeker naar meer en hopelijk beter. Ik zal de komende maanden in elk geval dapper blijven trainen om mijn niveau op te krikken. Als ik kan, zal ik enkele toernooien, in binnen- en buitenland, meepikken. Volgend jaar heeft het WK plaats in Thailand, aan de andere kant van de wereld. Ik hoop dat ik tegen dan al een beetje verlost zal zijn van mijn vliegangst!”