Andrew Van Lierde hoopt in Mexico op een WK-ticket: “Dit wordt mijn derde halve triatlon”

Andrew Van Lierde begon enkele jaren terug, in navolging van zijn vader Luc Van Lierde, met triatlon. Zondag 25 september neemt hij deel aan de 70.3 in Cozumel, Mexico. “Eigenlijk met twee doelstellingen: de finish behalen en mij kwalificeren voor het WK in Finland, eind augustus in Lahti.”

Om naar het WK te kunnen moet Andrew Van Lierde (29) het podium behalen in zijn agegroup. “Ik zit in de moeilijkste leeftijdsgroep of die met de meeste ervaring”, vindt hij. “Hopelijk is die reeks niet te zwaar bezet. Ik zal proberen bij de eersten uit het water te zijn, als loper ben ik een allrounder en het fietsen is ondertussen veel verbeterd.”

Andrew traint nu ongeveer 15 uur per week in combinatie met zijn job op intensieve zorgen in het AZ Sint-Jan. Hij heeft drie jaar terug zijn ouderlijke woning verlaten voor een door hem zelf gerenoveerd pand in Sint-Kruis. De voorbije maanden sukkelde hij met de gezondheid: corona, een hartvliesontsteking en een longontsteking. Zijn laatste wedstrijd was in Mexico waarna hij ook zwaar geblesseerd raakte.

“Tijdens de coronaperiode heb ik nadien niet veel en zoals de meesten geen wedstrijden gedaan. Mijn eerste was een goede maand geleden op Alpe d’Huez. Twee weken ervoor had ik nog eens covid en dat voelde ik wel.”

Heatstroke

Andrew maakte zijn debuut op de halve afstand in mei 2019 in Montenegro, met een tweede plaats in zijn agegroup. “Daarna in Mexico verliep alles naar wens, tot anderhalve kilometer voor de finish waar ik een heatstroke deed. Ik heb daaruit geleerd. Ik ga nu echt wel mijn voeding respecteren. Ik hoop dat ik dit jaar wel de eindmeet bereik en mij in de aanloop niet blesseer. Onlangs had ik last van een scheenbeenvliesontsteking en moest ik mijn trainingen aanpassen en wederom opbouwen”, aldus Van Lierde die zich door zijn vader laat begeleiden.

Om meer ervaring op te doen wil hij volgend jaar aan meer wedstrijden deelnemen, zoals de halve in Lanzarote. “Dit wordt overigens een wedstrijd in een wedstrijd, tegen een vriend Thibault Bourgeois.” (ACR)