Andreas De Mets wint koninginnummer in Brugse Veldloop

Zondag vond de derde editie van de Brugse Veldloop plaats, met als nieuwe locatie de Sint-Pietersplas. De cross, over een afstand van 10 kilometer voor de mannen, werd bij de senioren gewonnen door Andreas De Mets van Olympic Brugge.

De Brugse Veldloop is een organisatie van twee atletiekverenigingen. In de voormiddag organiseerde AC Sodibrug crossen van verschillende afstanden voor diverse leeftijdscategorieën, voor de Vrije Sporters en wel of niet aangeslotenen. In de namiddag deed Olympic Brugge hetzelfde voor de VAL-atleten. ’s Morgens kwamen zo’n 150 atleten aan de start. Dat was iets minder dan verwacht, maar daar zat het koude, natte weer voor iets tussen. Ook ging het om de laatste wedstrijd in het criterium van de Vrije Sporters. Wie niet echt punten nodig had, bleef wellicht liever thuis.

Drassig parcours

In de namiddag kwamen er ondanks het gure weer met regen en wind toch aardig wat deelnemers opdagen. Circa vijfhonderd waren er ingeschreven, voor één of meerdere ronden rond de Sint-Pietersplas. Het parcours lag er bijzonder drassig en zwaar bij en voor de atleten was het dan ook zoeken naar de juiste afmetingen van de spikes.

Naar de voorlaatste wedstrijd van de namiddag of het koninginnummer ging wellicht de meeste aandacht. Er waren twintig mannen ingeschreven voor de 10 kilometer bij de senioren. Vijftien van hen kwamen over de finish, met als eerste Andreas De Mets in 32’50”. Zijn coach Stijn Fincioen kwam een kleine minuut later over de streep op plaats drie. Hij moest op de tweede stek Florens Maricau (Kortrijk Sport Atletiek) laten voorgaan. Tobias Vermeersch (AV Molenland) werd vierde, Joris Basslé (Olympic Brugge) vijfde.

Ook juniors en scholieren

Daarna werd Jesse Claus (KAV Roeselare) na 6.000 meter eerste junior. Paul De Zutter (Flanders AC) toonde zich in diezelfde race het snelst bij de masters. Bij de dames over diezelfde afstand ging de zege naar Charlotte Van Laethem (HCO Oostende) bij de senioren. Bij de masters had Gwendolyn De Deyne (AC Beernem) de snelste benen. Julie Verbeke (Flanders AC) won de strijd bij de junioren voor haar clubgenote Febe Desmet en Willem Renders (HC Oostende) en Laura De Saeger (Regio Oost-Brabant Atletiek) bereikten na 4 kilometer als eersten de finish bij de scholieren. (ACR)