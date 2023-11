Andrea vicewereldkampioen op WK Agility

Saskia Vansteelant en Andrea Prezzi namen deel aan het WK Agility in Liberec, Tsjechië. De Pittemse Andrea wist zich met haar honden Zoemm en Finn in de small en medium klasse tot vicewereld-kampioen te kronen

“Tijdens het WK worden er eigenlijk twee parallelle competities gehouden: de team- en individuele competitie”, vertelt de 25-jarige Andrea Prezzi. “In de teamcompetitie worden de prestaties van de vier deelnemers van elk land per parcours en per hoogteklasse in aanmerking genomen voor het eindresultaat. In de individuele competitie tellen alleen de eigen resultaten per parcours en hoogteklasse mee. Het uiteindelijke klassement wordt bepaald op basis van zowel het resultaat van de jumping als het vaste parcours met raakvlakken.”

“Saskia veroverde de vijfde plaats in de individuele jumping van de large categorie. Ikzelf behaalde de derde plaats in de medium categorie tijdens de team jumping. Als kers op de taart mocht ik de titel van vicewereldkampioen claimen in zowel team small als medium. Deze prestatie maakt mij de allereerste Belg die tijdens hetzelfde wereldkampioenschap twee wereldtitels met twee verschillende honden heeft gewonnen.”

Alles geven

Andrea stelde vooraf haar ultieme doel: het uiterste uit zichzelf en haar honden halen. Haar Sheltie Finn, die in de medium klasse deelnam, beleefde zijn laatste kampioenschap vanwege zijn leeftijd. Dit markeerde een indrukwekkende afsluiting van zijn carrière en een verdiend pensioen. Voor haar andere Sheltie Zoemm, die in de small klasse meeliep, streefde ze naar een top tien plaats en had ze het vertrouwen dat een top 15 positie haalbaar was.

Euforie

“Dankzij mijn sterke mentale kracht tijdens dit WK kon ik de druk gemakkelijker aan. Elke seconde op en naast het veld was puur genieten. De onvergetelijke euforie bij de finish, wetende dat we alles hebben gegeven en de titel voor het grijpen lag, zal ik voor altijd koesteren. Dit jaar was samen met mijn prachtige honden, de toegewijde teamgenoten die samen vochten voor onze titel en team België, magisch. We gunden elkaar het allerbeste.” (RV)