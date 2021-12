‘Ancien’ Vladimir Olexiouk kijkt uit naar handbaltopper tegen Houthalen

In de Lange Munte staat zaterdagavond de topper tussen Apolloon Spurs en Kreasa Handbal Houthalen op het programma. Met het verlies in het burenduel tegen Izegem in het achterhoofd, hoopt de ploeg van ancien Vladimir Olexiouk (31) de volle buit te pakken.

Na het verlies met het kleinste verschil in de beker, kon Apolloon Spurs opnieuw niet proeven van een derbyzege tegen rivaal HC Izegem. Het werd 27-28.

“We begonnen nochtans heel goed aan de clash”, zegt Kortrijkzaan Vladimir Olexiouk, goed voor zeven punten. “Het was dan ook de verdienste van Izegem dat ze de hele wedstrijd bleven knokken. Hun vechtlust en goede mentaliteit loonden op het einde. Wij bezondigden ons de laatste tien minuten te veel aan technische foutjes, waardoor we het nalieten om het af te maken.”

Meteen de vierde nederlaag voor de Spurs. “Toch konden we al enkele punten meer hebben. In Eupen waren we top, maar verloren we met 31-30. Als we de stand nu bekijken, zijn we niet minder bezig dan twee jaar geleden. We moeten nu focussen op onze werkpunten, daarop zijn we volop aan het trainen. Als ploeg zijn we aan het groeien, en is er nog veel ruimte voor nog verbetering. De jongeren zijn zich aan het ontwikkelen en met coach Luc Vercauteren verbeteren we ons samenspel.”

“Luc is nieuw als coach sedert vorig seizoen, maar voor mij was het minder aanpassen dan voor de andere spelers. Hij was immers mijn coach toen ik nog in Doornik speelde. Ik ken dus zijn stijl, maar die is in Kortrijk anders dan in Doornik.”

Haalbare kaart

Zaterdag komt met Houthalen de derde in de stand op bezoek.

“Op de eerste speeldag verloren we op hun veld met 31-28. Nu zouden we uiteraard heel graag winnen. Vorig weekend legden ze Izegem nog over de knie met 30-26, na een mindere prestatie van Izegem. Voor ons moet dit dus een haalbare kaart zijn. We spelen zonder publiek, maar dat zou geen verschil mogen maken. Al kan je natuurlijk een extra tandje bijsteken met al die supporters achter de ploeg. Nu hopen dat corona uitblijft.”

“De play-offs halen is nu het belangrijkste. We willen vooral ervaring opdoen, en de ploegen waartegen we uit verloren, zien we hier nog allemaal terug voor een herkansing”, besluit Olexiouk.

Zaterdag 4 december om 20u.15: Apolloon Spurs Kreasa Handbal Houthalen.