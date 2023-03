Anaïs (13) kroont zich tot topper van judogezin

Anaïs De Zutter (13) heeft de beste periode uit haar nog korte carrière als judoka achter de rug. Bij de meisjes U15 werd ze provinciaal én Vlaams kampioen en ei zo na ook Belgisch kampioen, al diende ze hier vrede te nemen met brons. Scoren op drie fronten, je moet het maar doen.

Anaïs is de dochter van Sam De Zutter (46) en Delfie Delafontaine (46) uit de Lichterveldestraat, net naast het postkantoor. Ze heeft een oudere broer, Tibo (17). In het gezin De Zutter is judo de rode draad al verwacht je hier eerder het woord gordel. Sam draagt de zwarte gordel tweede dan, Tibo de zwarte gordel eerste dan en Anaïs de bruine gordel. Alleen mama Delfie laat de dojo links liggen. “Maar ik ben een vurige supporter van mijn man en kinderen”, zegt ze. “Ik ga naar de wedstrijden en, niet onbelangrijk, ik was hun pakken.” (lacht)

Altijd voluit gaan

Tibo komt als eerstejaars bij de U21 tegen sterke tegenstanders uit, maar dat belette hem niet om derde te worden op de provinciale kampioenschappen en zevende op de Vlaamse. Voor zijn leeftijd twee knappe prestaties. Hij is net als zijn vader en zus lid van de club Jokohazam uit Kortemark. Sam doet zelf geen competitie meer, maar is trainer bij de club en coacht vanzelfsprekend ook zijn twee eigen kinderen. De zin om voor de zwarte gordel derde dan te gaan, bekruipt hem, maar zover is het nog niet.

“Ik ben blij dat Tibo en Anaïs in mijn voetsporen zijn getreden en voor deze mooie sport hebben gekozen”, zegt hij. “Judo is in vele opzichten fysiek en mentaal meer dan de moeite waard. Ik zou onze sport iedereen aanbevelen.”

“Judo geeft je zelfvertrouwen een boost”, vult Anaïs aan. “Ik train drie tot vier keer in de week en dat is weleens lastig, maar ik heb geleerd om door te bijten. In wedstrijden ga ik altijd voluit voor de zege. Ik heb ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen.”

“Judo geeft je zelfvertrouwen een boost”

“Het geeft je bovendien een prettig gevoel dat je in noodsituaties dankzij je kennis van judo beter dan een gemiddelde leeftijdsgenoot jezelf kunt verdedigen. Dat zorgt voor een zekere rust.”

De bruine gordel kun je pas behalen in het jaar dat je 14 wordt en dat is Anaïs al gelukt. Ze diende er een examen voor af te leggen. In de West-Vlaamse ranking bij de U15 meisjes staat ze bovendien stevig op de eerste plaats, wat haar een beker heeft opgeleverd.

Een foutje op het BK

De eerste titel die Anaïs het lopende seizoen te pakken kreeg, was de provinciale tijdens het kampioenschap in Ieper. Dat lukte haar vrij gemakkelijk.

Daarna hadden de Vlaamse kampioenschappen in Ingelmunster plaats en ook daarin kende ze weinig tegenstand: ze pakte opvallend vlot de titel.

Dus startte ze als het te kloppen meisje bij de U15 in de Belgische kampioenschappen, die toevallig ook in West-Vlaanderen plaatshadden, met name in Tielt. Een foutje in de halve finale tegen Rose Poppe uit Hamme brak haar echter zuur op: ze verloor en Rose werd nationaal kampioen. Anaïs won wel nog de zogenoemde kleine finale voor het brons, maar dat was een schrale troost.

“Op het eerste moment was ik natuurlijk ontgoocheld”, zegt ze. “Ik weet dat elke kamp gevochten moet worden, maar ik had sowieso op Belgisch goud gerekend. Dat kan ik misschien volgend jaar of het jaar daarna wel pakken. Al wordt dat lastiger, want vanaf 2024 ben ik eerstejaars bij de U18 en zal ik het dus vaak tegen oudere meisjes moeten opnemen.”

“Het belangrijkste blijft dat je je in je sport amuseert”, mildert Sam. “En dat doen we alle drie.”