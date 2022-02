An Pyck is wereldkampioene yoga bij de 50-plussers: “Ik oefen elke middag in mijn damesboetiek”

An Pyck is wereldkampioen yoga bij de 50-plussers. Ze behaalde die titel door dagelijks te oefenen in haar damesboetiek Dame de Pique in de Noordzandstraat. “Yoga heeft van mij een ander mens gemaakt.”

“Ik ben een echte Brugse, gebrakt en gespogen, zoals ze op z’n Brugs zeggen”, benadrukt An Pyck (54). “Ik kwam ter wereld in het oude Sint-Janshospitaal, vertoefde van mijn derde levensjaar tot mijn achttiende in het lyceum Hemelsdaele, waar mijn mama Lieve De Jonghe kleuteronderwijzeres was. Ik heb mijn geboortestad enkel verlaten voor acht jaar Parijs.”

“Mijn man Vincent Boxus kon begin de jaren ‘90 voor de groep Total in de Franse hoofdstad gaan werken. Ik ben hem gevolgd en heb toen mijn job als kinesist opgegeven. Onze drie kinderen Victor, Arthur en Cécile zijn in Parijs geboren. Ik blik met gemengde gevoelens terug op die periode. Mijn diploma van kinesitherapeut was in die periode niet geldig in Frankrijk, ik moest hiervoor opnieuw stage doen en examens afleggen. Na de homologatie was het niet evident om als jonge mama met drie kleine kinderen in de Franse hoofdstad te werken.”

Eigen zaak

“In 1998 zijn we teruggekeerd naar Brugge. Omdat mode mij altijd geïnteresseerd heeft, ben ik aan de slag gegaan in een boetiek in Knokke. Aanvankelijk aanzag ik dat als een tijdelijk alternatief, maar ik heb het veertien jaar lang gedaan. Ik heb het een tijdje gecombineerd met een halftijdse job bij De Bevertjes in Oedelem, een school voor kinderen met een beperking.”

“Tien jaar geleden heb ik mijn eigen zaak Dame de Pique opgestart. De voorbije jaren heb ik als ondernemer wel straffe periodes meegemaakt: de Zuidzandstraat lag twee jaar open, nadien deden de terroristische aanslagen zich zwaar gevoelen: net als bij de pandemie viel het toerisme stil. Toeristen vormen een groot deel van mijn klantenbestand.”

“Negen jaar geleden ben ik met yoga begonnen om tot rust te komen. Ik had yoga vooral nodig tijdens de pandemie om alle negativiteit van mij af te zetten. Yoga heeft mij echt geholpen om voort te doen in een moeilijke periode. Je leert je focus veranderen: belangrijke van onbelangrijke dingen onderscheiden, zaken loslaten. Yoga was een van de weinige sporten die je thuis kon blijven uitoefenen tijdens de lockdowns. Op je eentje of onder begeleiding via zoom.”

Yoga hielp mij door de moeilijke lockdown

“Ik heb altijd veel gesport in mijn leven: turnen, aerobics, spinning, dansen en lopen. Toen er acht jaar geleden in de Walweinstraat een hot yoga centrum zijn deuren opende, heb ik de stap gezet. Eerlijk gezegd, ik hield niet meer van de luide beats tijdens mijn vorige sporten. Ik wou tot rust komen. Bij hot yoga wordt de ruimte verwarmd tot 40 graden. De warmte zorgt ervoor dat je spieren soepel worden, maar tijdens de sessie raak je kletsnat van transpiratie. Het is vooral het hoge vochtigheidsgehalte (50 procent) dat de oefeningen zo zwaar maakt. In anderhalf uur moet je 26 asana’s – verschillende yoga-houdingen aannemen en twee ademhalingsoefeningen uitvoeren.”

“Naast vier à vijf avondsessies in die yoga-studio oefen ik tijdens de middagpauze in de winkel. Ik doe de deur op slot, trek mijn yogapakje aan en rol mijn matje uit op de grond. Voorbijgangers, die naar binnen loerden, hebben al vreemd opgekeken, toen ze een vrouw onbeweeglijk op haar hoofd zagen staan!”

Grenzen verleggen

“Via de yoga leer ik mijn grenzen verleggen en niet op te geven, als iets mislukt. Je bent nooit een volleerde yogi, elke dag opnieuw leer je bij en boek je vooruitgang. Soms is het frustrerend, het heeft mij meer dan een jaar gekost om een handenstand uit te voeren. Maar ik word goed begeleid door mijn Duitse coach Mareike Tross. Zij hielp mij tijdens verschillende internationale yogawedstrijden. Om geselecteerd te worden voor het WK, moet je in jouw categorie tot de Top 3 van je land behoren. Voor het WK moest ik aan Europese wedstrijden in Zweden en Praag deelnemen. Daarna ook aan wedstrijden in Australië en Singapore, zij het allemaal via zoom wegens de pandemie.”

Lockdown

“Ook het WK yoga werd tijdens de lockdown noodgedwongen via zoom georganiseerd. Ik heb in mijn winkel, voor het openingsuur, deelgenomen aan de wereldkampioenschappen. Met mijn smartphone en laptop. Een zeskoppige, internationale jury evalueerde live mijn prestatie.”

“Ik moest zes asana’s uitvoeren in drie minuten, elke houding moest gedurende vijf seconden bewegingloos aangehouden worden. Vele mannen denken dat yoga geen sport is. Welnu, ik daag hen uit om het eens te proberen!”

“Eind april wil ik naar Thailand voor een drie weken durende yoga-training. Ik hoop ooit nog een opleiding tot yoga-teacher te volgen. Zo kan ik de Bruggelingen aanmoedigen om gezond te bewegen, in plaats van met een zak chips voor tv te liggen!”

“Elke dag kijk ik verlangend uit naar mijn oefeningen. Uit je comfortzone treden brengt je verder en maakt je sterker. Dressed Differently is ook in mijn winkel mijn motto geworden, sinds ik yoga beoefen!”