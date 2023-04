An Mommaerts uit De Haan behaalt zilver op het WK shorttrack voor masters

In Amsterdam vond het WK shorttrack plaats. An Mommaerts uit De Haan was er in haar leeftijdscategorie 55-59 jaar goed voor een zilveren medaille.

De snelschaatsster, aangesloten bij de Brugse Shorttrack Club (BSC) , werd op alle vier de afstanden (500 meter, 777 meter, 1000 meter en de super finale 1500 meter) telkens tweede, wat haar uiteindelijk ook die plaats opleverde in de eindstand. “Het was wel een verrassing voor mij. Ik hoopte stilletjes om een podiumplaats te behalen en mikte eerder op brons”, vertelt ze.

Het was een geweldige prestatie van An die moest strijden tegen ervaren schaatsers uit landen van over de hele wereld. “Ik verbeterde daarnaast ook nog eens twee persoonlijke records, op de 1.000 en de 777 meter. Die langere afstanden liggen mij wel.”

Mooie beloning

An Mommaerts schaatst ondertussen ongeveer vijftien jaar voor BSC, met hier en daar wat aan onderbrekingen. “In het begin ging ik sporadisch eens trainen. De laatste vijf jaar werd het intenser en het laatste jaar nog iets meer in functie om in competitie te gaan en voor dat WK.”

De prestatie in de Nederlandse hoofdstad was een mooie beloning voor haar harde werk en toewijding aan de sport. Ze gaf ondertussen aan nog lang niet klaar te zijn met schaatsen. “Het ligt zeker in mijn bedoeling om nog wat verder te geraken. Niet per se om voor goud te gaan. In de eerste plaats wil ik wel mijn besttijden blijven verbeteren.”

An leende overigens om aan het WK deel te nemen de nationale outfit van haar clubgenote Alexandra Danneel uit Zandvoorde.

Voor het wereldkampioenschap was ook Geert Dejonghe als BSC-er ingeschreven, maar hij moest in laatste instantie verstek geven. (ACR)