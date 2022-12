Amy Naert uit Ingelmunster mag voor de Europese titel boksen

Amy Naert (34) mag boksen voor de Europese titel bij de vlieggewichten. Dat maakte de European Boxing Union woensdag bekend. Haar uitdager is de Italiaanse Martina Bernile uit Milaan, de huidige Europese kampioene.

Amy Naert is door de European Boxing Union (EBU) aangeduid als de officiële challenger van de 36-jarige Italiaanse Martina Bernile, die zeven kampen bokste, waarvan ze er vijf won, één verloor en één match nul. Ze heeft de bijnaam: Little Tank!

Volgens Amy’s coach Filiep Tampere zou de kamp wel eens op 28 mei kunnen plaatsgrijpen tijdens een grote meeting in Torhout, waar een titelkamp met Delfine de hoofdkamp zou zijn en dan zou de kamp van Amy daar kunnen ingelast worden. Tampere sluit ook niet uit dat de kamp ergens in Frankrijk zou plaatsgrijpen.

“Mijn coach had al een tijdje gezegd dat één van mijn volgende kampen een Europese titelkamp zou zijn”, zegt Amy. “Maar als je dan officieel verneemt dat je de officiële challenger bent van de Europese kampioene, dan is dat toch nog iets heel anders. Ik weet momenteel ook nog niet waar en wanneer de kamp zal plaatsgrijpen, ook al staat in de krant dat het in mei in Torhout zou kunnen zijn. Afwachten dus! Ik heb in elk geval voldoende tijd om me met mijn coach op die belangrijke kamp voor te bereiden.”