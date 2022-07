Amy Naert bokst voortaan in club van Filiep Tampere en Delfine Persoon

Amy Naert (34) maakt de overstap van Deco Boxing Team Harelbeke naar Boxing Team Houtland (BTH) van coach Filiep Tampere en Delfine Persoon. “Een moeilijke beslissing omdat ik ook dankzij mijn trainers in Harelbeke sta waar ik nu sta”, zegt de Ingelmunsterse Amy.

“Het was geen gemakkelijke beslissing”, zegt Amy Naert. “Ik voelde me altijd goed in Harelbeke waar de trainers me gebracht hebben waar ik nu sta. Maar ik word een dagje ouder (Amy is er nu 34) en misschien is het wel tijd voor iets nieuws, een nieuwe uitdaging in mijn carrière. BTH en Filiep Tampere hebben met Delfine ondertussen ook al heel wat ervaring opgedaan in de vrouwenboks.”

Met klein hartje

“Toen ik voor mezelf de beslissing had genomen, ben ik dat eerlijk gezegd met een heel ‘klein hartje’ gaan zeggen aan Deco-voorzitter Patrick Decock en trainers Patrick Ftita en Ringo Verbauwhede. Ik ben hen enorm dankbaar en heb heel veel respect voor wat ze voor mij deden. Gino Adam van Boxingclub Ingelmunster, waar ik af en toe trainde, blijft me volgen en zal ook aan de ring staan als ik een kamp boks.”

De trainingen in BTH in Lichtervelde beginnen in augustus. “En dan is het uitkijken naar de Izegemse boksgala’s op Allerheiligen en Kerst waar ik zo goed als zeker mag boksen. Een titelkamp? Wie weet! Ik weet zeker dat Filiep daar zal voor kijken. Ik zie wel wat het wordt. Ik wil er alleszins alles voor doen om tegen 1 november de beste vorm te hebben.”