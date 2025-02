Americanfootballspeler Tibo Debaillie verlengt contract in Canada: “Kampioenschap ontbreekt nog”

Tibo Debaillie leeft zijn droom. Vorige maand verlengde hij als Americanfootballspeler zijn contract in Vancouver bij het Canadese BC Lions en blijft hij de enige Belg die daar op zo’n niveau actief is. “Ik heb nog geen kampioenschap gewonnen en zou dit toch graag eens op mijn palmares willen schrijven.”

Tibo Debaillie (27) begon op zijn vierde met voetballen, maar de liefde sloeg al vlug over naar American Football omdat zijn vader Yvan en zijn oom Alain die sport beoefenden. Zo begon hij als twaalfjarige bij de West-Vlaanderen Tribes. Een jaar later werd in Oostende The Pirates opgericht. Jeugdploegen waren er niet, dus was de enige optie dat Tibo bij de seniores zou aansluiten. Hij moest zelfs een papier ondertekenen dat hij als jongere geen klacht zou indienen bij een blessure veroorzaakt door een oudere speler.

Nationale caps

Tibo veroverde nadien vier nationale caps, won met The Pirates The Belgian Bowl (2016) en werd in dat jaar ontdekt door Premier Players International. Zij brachten Amerikaanse collegecoaches op de hoogte van zijn kunnen en zo trok Debaillie in januari 2017 naar Towson University (Maryland) in de VS. Daar werd hij in 2021 gedraft door de Edmonton Elks uit de Canadian Football League en was hij vanaf dan niet langer een universiteitsspeler, maar een professionele footballplayer. De eerste uit ons land in Canada.

In mei 2022 volgde een transfer naar BC Lions, dat eveneens in de West Division van de CFL uitkomt en waar Tibo vorige maand zijn contract heeft verlengd. “Na drie jaar komen er nu nog twee seizoenen bij. Ik voel mij daar gelukkig. Er keren veel spelers terug voor hopelijk opnieuw een goede ploeg. Naast mij is er nog een Fransman, een Zuid-Afrikaan, spelers uit de VS en uiteraard veel Canadezen. Dat is zo vastgelegd om het Canadese gehalte binnen de sport te behouden.”

Trainingskamp

Tibo verblijft momenteel bij zijn ouders in Gistel. Begin maart trekt hij opnieuw naar Canada ter voorbereiding van het nieuwe seizoen. “Er is een trainingskamp in Kamloops in de bergen. De competitie begint in juni. De voorbije drie jaar hebben we de play-offs behaald. Twee keer de halve finale, het voorbije seizoen in de eerste ronde verloren. Het is echt wel die sprong die we willen maken om voor het kampioenschap te kunnen gaan.”

40.000 fans

In Vancouver woont Tibo alleen op een flat. Daags na een wedstrijd is hij vrij en ook dan trekt hij naar het trainingscomplex voor een sauna of voor een massage. BC Lions speelt in BC Place, een multifunctioneel stadion dat volgend jaar dienst doet voor het WK. “Voor onze eerste thuismatch vorig seizoen waren er circa 50.000 fans aanwezig. Gemiddeld zijn er dat 40.000 en ook voor play-offmatchen zit het aardig vol. De CFL heeft wel een beetje andere regels dan de NFL. Je geraakt dat gewend. Net als het leven daar. Ik ben al sinds mijn 18de van huis weg en Canada is echt een mooi land.”

Tibo is 1,90 meter groot en weegt zo’n 130 kilogram. Voor zijn positie – defensive lineman – is dat wel nodig. “Je moet zo zwaar mogelijk zijn, maar wel nog vlug en explosief. En een groot uithoudingsvermogen hebben. Met mijn gewicht gaat dat goed om het een volledige match uit te houden. Om de offensive line of de zware mannen in de aanval bij de tegenstander te verslaan. Indien er een quarterback bij de bal komt dien ik hem zo vlug mogelijk neer te halen. Is dat de running back moet ik die proberen tegen te houden.”

The Pirates

Vorig jaar tijdens de openingsmatch in Toronto scoorde Tibo overigens een eerste keer in zijn profcarrière, met een touchdown. Iets wat ze bij zijn voormalige club in Oostende hebben toegejuicht. The Pirates zijn overigens op zoek naar bijkomende spelers. “Of je nu klein bent of groot, mager of zwaar. In American Football is er voor iedereen een positie. Ongeacht je uithoudingsvermogen. Wie graag een teamsport wil doen en er misschien de capaciteiten niet voor heeft, is in American Football altijd welkom. Iedereen wordt er aanvaard. Je komt in een hecht team terecht. Het is één grote brotherhood.” (ACR)