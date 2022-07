American footballteam Kasteel Nitro’s op zoek naar meer meisjes: “American football is voor iedereen”

Het American footballteam Kasteel Nitro’s, wellicht nog beter bekend onder de oude naam Izegem Tribes, is op zoek naar meer meisjes zodat ze voor iedere leeftijdscategorie een volledig vrouwenteam kunnen oprichten.

“Momenteel zijn zo’n tien meisjes actief in onze club. Die zijn verspreid over onze verschillende leeftijdscategorieën”, vertelt Ewout Nuyttens, trainer van de U19 en sporttechnisch jeugdcoördinator. “Onze meisjes zitten nu verspreid over onze leeftijdscategorieën, maar we zouden graag per leeftijdscategorie een meisjesploeg hebben. Momenteel hebben we dit al bij onze Flag. Bij onze U13 willen we er graag nog minstens een vijftal bij om dit ook te kunnen starten. Bij de U19 is dit nog aan het groeien, maar daar zouden we zeker nog 15 meisjes nodig hebben vooraleer we een volwaardig meisjesteam kunnen oprichten.”

“We willen inzetten op vrouwen in het American football, omdat football voor iedereen is en het is zeker aan het groeien met meer en meer meisjes- en vrouwenploegen over heel Europa. Het biedt hen ook de mogelijkheid om een sport te doen waar ze zowel mentaal als fysiek uitgedaagd worden. De sport brengt dan ook veel meer dan het sportieve, maar ook het team errond en de waarden en normen.”

“Momenteel is alles gemengd met jongens en meisjes door het tekort aan meisjes zowel bij ons als over heel België. Er zijn een paar ploegen met meisjes die actief meespelen, maar nog niet genoeg. We hebben afgelopen seizoen voor het eerst een volledige meisjesploeg kunnen laten meedoen aan een tornooi, wat super was.” Meisjes, die eens willen komen testen, kunnen contact opnemen via ewout.nuyttens@izegemtribes.com. “Dan kunnen we samen kijken voor het gepaste trainingsmoment.”

Andere vibe

Ook Silke Verholle en Lotte Callewaert hopen dat meer meisjes hun team vervoegen. “Ik koos voor American football doordat mijn papa deze sport al deed en ik voelde mij aangetrokken door de sport”, vertelt de 13-jarige Silke Verholle uit Izegem. “Ik hoop dat er meer meisjes zullen meedoen, want meisjes kunnen ook hun mannetje staan op het veld.”

“Al heel mijn leven zit ik in het wereldje van de Tribes. Omdat ik altijd te jong was om te spelen, ben ik begonnen met judo en ik ben het zo een beetje uit het oog verloren. Tijdens corona kon de judo niet doorgaan en ben ik weer bij de Tribes terechtgekomen”, weet Lotte Callewaert (16) uit Izegem te vertellen. “Ook ik hoop dat er meer meisjes de weg naar het American football vinden. Het is een heel andere vibe met nog enkele meisjes erbij.” (Robin Verleden)