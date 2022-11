American Footballclub Kasteel Nitro’s zoekt halftijdse job voor Amerikaanse coach Will: “Alleen zo kan hij bij ons in België opnieuw aan de slag”

De Izegemse American Footballclub Kasteel Nitro’s is op zoek naar een oplossing om hun Amerikaanse coach Will Blanco terug naar België te halen. De veertiger stond het team afgelopen voorjaar drie maanden bij, maar toen zijn toeristenvisum afliep, moest hij terug naar de Verenigde Staten. “Nu zoeken we een halftijdse job voor Will”, zegt voorzitter Willem Demuynck. “Zo kan hij met een werkvisum naar België terugkeren en ons opnieuw bijstaan.”

De Kasteel Nitro’s is in het Belgische American Footballwereldje een naam als een klok. De club werd 33 jaar geleden opgericht en vervelde in april van dit jaar van Izegem Tribes naar de huidige naam. Het team heeft een stevig uitgebouwde jeugdwerking en het eerste elftal treedt aan in de BNL Football League, die België en Nederland overspant.

In februari trad Will Blanco toe tot de staf van de Kasteel Nitro’s en werd hij coach van de verdedigers. “Een van onze andere coaches had Will in Portugal leren kennen en haalde hem zo naar Izegem”, legt voorzitter Willem Demuynck (48) uit. “Will is een enorm gemotiveerde coach die ons team en alle spelers naar een hoger niveau tilt. Die drie maanden met hem op het veld waren van onschatbare waarde.”

Terug naar de States

Will moest begin mei echter naar zijn thuisland terugkeren omdat zijn toeristenvisum afliep. “Zowel voor hem als voor ons een stevige domper”, klinkt het. “Will had zich in recordtempo in ons team geïntegreerd en zijn expertise betekende voor iedereen bij de Kasteel Nitro’s een enorme boost. Zijn tactische kennis, zijn objectieve blik op ons spel… Will heeft ons in een erg korte periode heel veel bijgebracht.”

Met gefilmde trainingen en videocalls blijft Will Blanco bij het team betrokken, maar voorzitter Willem en zijn team willen hem liefst opnieuw naar Izegem halen. “Wij zouden hem fulltime in dienst kunnen nemen, maar dan moeten we hem een jaarloon van minstens 65.000 euro bieden. Ver boven onze mogelijkheden, want ons budget bedraagt niet eens de helft.”

Toch is er nog een andere mogelijkheid. “Als we Will aan een werkvisum kunnen helpen, kan hij ons opnieuw bijstaan. We zijn op zoek naar een bedrijf of organisatie die Will voor een periode van zes maanden – van begin januari tot begin juli 2023 – een halftijdse job kan aanbieden. De rest van zijn tijd zou hij dan aan de Kasteel Nitro’s wijden.”

Keiharde werker

Volgens Willem wil Will er alles aan doen om opnieuw in Izegem aan de slag te gaan. “Hij is een gedreven veertiger, heeft een business-diploma, spreekt vloeiend Engels en Spaans en is bereid om elk soort werk te doen”, klinkt het. “Alles om naar België te kunnen terugkeren. Bovendien is hij een supersociale kerel die graag keihard werkt.”

“Onderdak is eveneens geen probleem, want een van onze spelers zal Will in zijn gezin opnemen. En hij heeft hier ook een eigen wagen. Een eventuele werkplek hoeft zich dus niet tot Izegem en omstreken te beperken. Hij kan overal in West-Vlaanderen van start gaan.”

Willem en de hele Kasteel Nitro’s-familie hopen dat ze Will snel goed nieuws kunnen bezorgen. “Hij wil niets liever dan naar België en Izegem terugkeren en zijn expertise zou ons alleen maar beter maken.”

Kan je Will Blanco en de Kasteel Nitro’s helpen? Neem dan contact op met Willem Demuynck via 0490 586 315 of wdemuynck@hotmail.com.