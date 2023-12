Amélie Beauprez scoort op internationale wedstrijden

De 16-jarige Amélie Beauprez is een echte disco-queen! Enkele jaren geleden specialiseerde ze zich in deze discipline en nu rijft ze de ene na de andere prijs binnen. “Ik ben een harde werker en dat wordt nu beloond!”

Het leven leven van Amélie staat helemaal in het teken van disco. Ze traint vier dagen per week, wedstrijden niet meegerekend, en combineert dat met haar studies moderne talen- wetenschappen. “Het is niet evident om alles op elkaar af te stemmen”, lacht ze, “maar ik ben een goede planner.”

Amélie startte net zoals veel kinderen met kleuterdans. “Daarna heb ik van verschillende stijlen geproefd, maar sinds 2017 heb ik me volledig toegelegd op disco. Mijn coach is meervoudig Belgisch disco-kampioene Ellen Bacquaert en op zondag volg ik extra training bij Miguel Vanneste.”

Harde werk loont

En dat harde werk loont, want op 18 november won Amélie in Slowakije de internationale discowedstrijd ‘Unlimited Dance Cup 2023’. “Daarnaast werd ik begin november vice-wereldkampioene ‘Disco Solo Youth’ bij de World Dance Sport Federation.” In het voorjaar reisden Amélie en haar ouders naar het buitenland voor het Europees Kampioenschap disco in Stockholm waar ze een elfde plaats behaalde en in augustus werd ze derde op de ‘Disco Grand Prix’ in Zweden.

“Die prijzen zijn een bevestiging van mijn harde werk”, weet ze. “Mijn motto is niet voor niets ‘hard work, pays off’. Vorig jaar kampte ik nog met een knieblessure, maar ik ben sterker teruggekomen.” De sterktes van Amélie? “Ze heeft een hele mooie uitstraling”, weet haar mama, “en ze danst heel clean, alles is perfect afgewerkt.”

“Zonder mijn ouders Hannelore Haspeslagh en Miguel Beauprez zou dit niet lukken”, bekent Amélie. “Zij gaan altijd mee naar het buitenland en we koppelen er dan vaak een reisje aan.”

De trofeeënkast van Amélie puilt intussen uit, maar haar disco-honger is nog niet gestild. “Ik volg een trainersopleiding en ik hoop om in de toekomst mijn eigen team te kunnen coachen. Ik droom ervan om ooit een eigen dansschool op te starten, maar ik ben nog jong hé. Ik heb nog tijd”, lacht ze. (Lieve Coffyn)