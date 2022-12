Amber Ryheul mist de Judo Masters door positieve Covid-test

De World Judo Masters vinden plaats in Jeruzalem en vormen een zwaar en prestigieus tornooi, want enkel de top 36 op de wereldranglijst van elke gewichtscategorie mag eraan deelnemen. Amber Ryheul zou voor de eerste keer aan dit laatste tornooi van het jaar meedoen, maar de judoka uit Houthulst, die op plaats 26 van de wereld staat in -52kg, testte voor de wedstrijd echter positief op Covid-19.

Een klap voor de 24-jarige West-Vlaamse. “Ik kan het nog steeds niet geloven”, vertelt ze in een reactie op Instagram. “Maar géén Masters voor mij omdat ik positief testte op mijn Covid-test. Woorden kunnen niet beschrijven hoe ik me voel. Zeker niet hoe ik mijn jaar wilde afsluiten. Ik zal 2022 niet herinneren als een goed judojaar… Er waren veel dingen die ik moest overwinnen, maar ze deden me beseffen dat ik gewoon van deze sport hou. Ik kan me hierdoor laten tegenhouden, maar ik probeer positief te blijven. Alles wat er gebeurt, zal me alleen maar sterker en nog meer vastberaden maken. Ik wil mijn psycholoog, sponsor, coaches, Judo Vlaanderen en vrienden bedanken voor de steun en het geloof dat ze ook in slechte tijden in mij blijven tonen”, aldus Ryheul die eerder dit jaar in Tielt wel de nationale titel greep.

Op de Masters in Jeruzalem zijn 58 landen vertegenwoordigd, negen Belgen zijn ervoor geselecteerd. Ellen Salens uit Jabbeke (IJF 34), in -48kg, won haar eerste kamp tegen de Taiwanese Lin Chen- Hao (IJF 32) op diskwalificatie, maar ze verloor nadien van de Kazachse Abuzhakynova (IJF 11). (ACR)