Amateurboksgala laat rijke historie van de sport in zaal Valentino herleven

Op vrijdag 9 september, daags na Izegem Koers, vindt in zaal Valentino de vierde amateurmeeting plaats, georganiseerd door vader en zoon Marnix en Wouter Dujardin en hun neef Peter Kerkhof.

“Maar het is de eerste keer dat zaal Valentino onze uitvalsbasis is. Vroeger konden we nog in zaal ISO terecht, maar die blijft nu echter dienst doen als vaccinatiecentrum.”

Maar de zaal langs de Meense-steenweg 122 op de Bosmolens heeft zeker een boksverleden. “De broers Ballegeer, Jean-Pierre Steelandt en Lionel Vanhaverbeke hebben er ooit in de ring gestaan. En de legendarische Gilbert Monteyne heeft er in het jaar 1970 nog gebokst.”

Parkeren aan de kerk

In totaal konden de matchmakers elf kampen samenstellen. Ook heel wat West-Vlaamse boksers komen aan bod. Ingelmunsternaar Mathias Dubaere zou normaal ook gebokst hebben, maar die raakte geblesseerd op training en herstelt nu van vier gebarsten ribben. Jochen Dewolf (BC Ingelmunster) mag het in de elfde kamp opnemen tegen Jurn Vandenborre (BC Celtic). Ook uit Lauwe, Harelbeke en Oostende zijn er jonge sporters die zich willen tonen en hopelijk ook wat volk meebrengen naar zaal Valentino. Daar is de parking echter beperkt. “We raden de mensen aan om te parkeren aan het Ter Beursplein, aan de kerk van de Bosmolens, en zo een stukje te wandelen.”

Programma en tickets

1. Jabarkhel Kamram (Flandria Oostende) VS Alan Kucma ( BC Aalst)

2. Josias Kunnungasa (BC Aalst) VS Djamel Rajab (BC Roubaix)

3. Jens Dubois (Deco BT) VS Noursaid El Kaddiouri (BC Respect)

4. Mateo Deslee (BT Respect) VS Ronan Lingier (BC Oostende)

5. Cazaux Chesney (BC Oostende) VS Tommy Matton (BC Respect)

6. Ruben Katshiane (BC Ayoub) VS Umat Magomadov (BC Oostende)

7. Apty Shabouev (BC Respect) 19k-16w VS Gosias Kakikula (BC Brussel Miranda) 18k – 16w

8. Rasul Magomadov (BC Oostende) VS Mahedine Bouafia (BC Roubaix)

9. Owen Vivey (BC Respect) VS Brandon Forster (Extreme Sports Antwerpen)

10. Eliano Manzo (BC Ayoub) VS Anas Agrou (BC Kuregem)

11. Jochen Dewolf (BC Ingelmunster) VS Vandenborre Jurn (BC Celtic)