Altijd een geladen derby tussen Jong Vijve en Dentergem: Pittige derby op komst

Zowel Jong Vijve als Dentergem mikken dit seizoen op een plaats in de top vijf. Met respectievelijk een negende en twaalfde plaats en vijf en drie punten blijven ze voorlopig beneden de verwachtingen. Het belooft zaterdagavond traditioneel een pittige derby te worden.

“De derby tussen Jong Vijve en Dentergem is altijd een partij op het scherp van het mes”, benadrukt sportief verantwoordelijke Ronny Buyse. “Het is trouwens meer dan een derby, want in het verleden trokken met onder meer Lode Baetens, Ruben Laporte, Nick Vanryckegem, Mathieu Lambrecht, Wout Vandaele en trainer Nico Rogge spelers en een trainer van Jong Vijve naar Dentergem. Momenteel maken enkel Lambrecht en Vandaele nog deel uit van de Dentergemse kern, maar ze zullen er alles aan doen om hun ex-ploeg te kloppen en hetzelfde kan gezegd worden van trainer Nico Rogge.”

“Wij tellen momenteel vijf punten en op basis van de voorbije matchen is dat iets te weinig. Zo konden wij de match op Heestert zeker gewonnen hebben. Dentergem moest het voorlopig met één overwinning stellen en ik had hen zeker een stuk hoger verwacht in de klassering. Voor beide ploegen wordt het zaterdagavond dus een must om die match te winnen.”

Traditie breken

“Vorig seizoen wonnen wij thuis met 2-0 en lukt ons dat opnieuw, dan kunnen wij met 8 op 15 van een behoorlijke start spreken.”

“Naar Jong Vijve terugkeren, is voor mij altijd heel speciaal, want ik maakte er samen met Nordine Vanroosbeke een mooie tijd mee met een eindronde als hoogtepunt”, blikt Nico Rogge terug. “Nu is het natuurlijk Dentergem wat telt en met drie op twaalf kunnen wij zeker niet tevreden zijn. Wij werken goed, krijgen in elke match voldoende kansen, maar wij komen zo moeilijk tot scoren en dan is de rekening snel gemaakt. Het slaat allemaal tegen en wij zitten in de klassieke hoek waar de klappen vallen. Wij willen het tij echter zo snel mogelijk keren en het liefst zaterdag al op Jong Vijve. Ik zag hen aan het werk tegen Jong Helkijn en Bissegem en ze lieten een goeie indruk. Ze zijn sterker dan vorig seizoen. Als wij de statistieken van de derby bekijken, dan spreken de cijfers in het nadeel van Dentergem. Hoog tijd dus om met die negatieve traditie te breken!” (IVD)

Zaterdag 30 september om 19 uur: Jong Vijve-ZK Dentergem.